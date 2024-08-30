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美上季GDP上修至3% Fed下月降息1碼機率偏高

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國29日上修第2季經濟成長率至3%。 路透
美國29日上修第2季經濟成長率至3%。 路透

美國29日上修第2季經濟成長率至3%，同時上周首次申領失業給付人數雖略減，但連續申領人數溫和增加。這些數據顯示美國聯準會（Fed）9月降息1碼機率較高。

美國公布第2季國內生產毛額（GDP）年率季比成長率修正值為3%，高於初估的2.8%，也優於市場預期。

經濟學者預測下半年GDP成長率將趨於溫和，主因高利率對經濟活動的時間滯後效應陸續發揮。市場仍預期9月Fed將降息1碼。代表通膨率的GDP平減指數從初估的2.3%，上修到2.5%，也高於預估；但個人消費支出（PCE）核心平減指數從2.9%下修到2.8%，也低於預估的2.9%升幅。金融市場聚焦30日將公布的7月PCE通膨數據。

根據GDP報告，上季個人消費年率季比成長率由2.3%大幅上修到2.9%，產品及服務類支出皆強，以醫療、居住與公用事業及娛樂類支出領頭，企業庫存也小幅上修，是GDP上修的主要原因。

另外，24日止的上周首次申領失業給付人數為23.1萬人，比之前一周減少2,000人，也低於經濟學家預估；止於17日當周連續申領失業給付人數則增至186.8萬人。

這項數據顯示勞動市場仍平穩降溫中，企業裁員人數仍低，只比去年時略多；但由於連續申領失業給付人數持續增加，顯示被裁撤員工重新就業機會減少，令市場擔憂就業可能快速惡化，8月失業率可能仍然居高不下。彭博資訊經濟學家預估8月失業率為4.3%，到年底時將上升到4.5%。

據紐約區聯邦準備銀行調查指出，7月勞工擔憂未來四個月內可能失業的人數創高，尤其是低薪勞工最為擔憂，可能是因為移民增加使勞動力激增，勞動市場吸收移民能力正在減弱。

GDP 失業給付 美國聯準會

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