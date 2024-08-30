輝達財測沒驚喜 股價罩烏雲

美國人工智慧（AI）晶片製造商輝達（NVIDIA）上季財報與本季財測都高於預期，且暗示Blackwell延後出貨影響有限，但上季營收超乎預期的幅度為六季來最小，本季營收預估也未達最樂觀分析師的預期，未能達成投資人的「完美期待」，拖累輝達股價29日早盤跌逾3%，反映輝達也難甩AI支出疑慮的陰霾。

輝達在28日美股盤後公布，止於7月28日的年度第2季（上季）淨利比去年同期成長167%至166億美元，營收年增122%到創新高的300.4億美元，約45%營收來自雲端服務供應商，經調整後毛利率大幅擴增4.5個百分點到75.7%，都高於預期。

輝達財報與黃仁勳發言重點

輝達旗下各事業都表現亮眼，在Hopper晶片與網路晶片帶動下，上季資料中心營收年增155%到263億美元，推論（而非訓練）相關營收占比更超過40%，遊戲營收在開學返校季助攻下，年增16%到29億美元，專業視覺化營收成長20%到4.54億美元，汽車營收增長37%到3.46億美元，都優於預期。該公司還宣布批准500億美元買進庫藏股。

不過，輝達上季營收成長率為三季最低，高於市場預期的幅度為4.1%，六季來最小。過去幾季高於市場預期的平均幅度為12%。此外，輝達預期本季營收325億美元、加減2%，高於分析師平均預期的319億美元，卻未達最樂觀預估的379億美元。

輝達坦承Blackwell晶片確有設計瑕疵，遭遇生產困難，但表示正在調整以提高良率。財務長柯蕾絲表示，預計Blackwell將在下季（今年11月-明年1月）帶來「數十億美元」收入，且需求超乎供應的熱潮將持續到明年。

執行長黃仁勳也說，「光罩的改變已經完成。沒有任何功能上的必要改變」，本季已提供Blackwell樣品給合作夥伴和客戶。他還預期，Hopper晶片未來兩季總出貨量將增加，而非減少，「Hopper的需求依然強勁，對Blackwell的期待也令人難以置信」。

然隨市場對輝達財測的期待愈來愈高，對最新財報卻都聚焦於利空，反映投資人日益擔心AI支出熱潮的續航力會維持多久。