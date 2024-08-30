營收未達期待 輝達難甩AI疑慮陰霾

輝達上季財報與本季財測都高於預期，且暗示Blackwell延後出貨影響有限，不過，上季營收優於華爾街分析師預期幅度為六季來最小，本季營收預估也未達最樂觀的分析師預期，未能達成投資人的「完美期待」，拖累輝達自家及晶片類股，也反映輝達難甩ＡＩ市況需求的疑慮陰霾。

輝達在廿八日美股盤後公布到七月廿八日的會計年度第二季淨利比去年同期成長百分之一六七至一百六十六億美元，營收年增百分之一二二到創新高的三○○點四億美元，約百分之四十五營收來自雲端服務供應商，經調整後，毛利率大幅增四點五個百分點到百分之七十五點七，都高於預期。

輝達旗下各事業都表現亮眼，在Hopper晶片與網路晶片帶動下，上季資料中心營收年增百分之一五五到二百六十三億美元，推論（而非訓練）相關營收占比更超過百分之四十，遊戲營收在開學季助攻下，年增百分之十六到廿九億美元，專業視覺化營收成長百分之廿到四點五四億美元，汽車營收增長百分之卅七到三點四六億美元，都優於預期。該公司還宣布將斥資五百億美元買進庫藏股。

不過，輝達上季營收成長率為三季來最低，高於市場預期的幅度為百分之四點一，是六季來最小。過去幾季高於市場預期的平均幅度為百分之十二。此外，輝達財測估本季營收為三百二十五億美元、加減百分之二，高於分析師平均預期的三百一十九億美元，卻未達最樂觀預估的三百七十九億美元。

輝達坦承Blackwell晶片確有設計瑕疵，遭遇生產困難，但表示正在調整以提高生產良率。財務長柯蕾絲表示，Blackwell將在下季（今年十一月至明年一月）帶來「數十億美元」的收入，且需求熱潮將持續到明年。

執行長黃仁勳也說，「光罩的改變已經完成。沒有任何功能上的必要改變」，已提供Blackwell樣品給合作夥伴和客戶。他還預期，Hopper晶片未來兩季總出貨量將增加，「需求依然強勁，對Blackwell的期待也難以置信」。

隨市場對輝達財測期待愈來愈高，對最新財報卻聚焦在利空上，反映投資人日益擔心ＡＩ熱潮續航力。雖Meta和其他公司已上調資本支出，但外界還是擔心ＡＩ基礎設施可能導致泡沫。