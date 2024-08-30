分析師上調NVIDIA目標價

儘管人工智慧晶片龍頭輝達（NVIDIA）上季財報表現不及市場的完美期待，引發股價挫跌，但分析師解讀輝達對新一代晶片平台Blackwell增產仍有信心，延後出貨的衝擊小於市場憂慮的水準，依然看好輝達後市，紛紛上調目標價。

Raymond James分析師帕裘里說，輝達業績大致符合預期，不過毛利前景略低於預期，且Blackwell晶片出貨延遲的問題不如想像中嚴重，管理階層認為這款晶片會強力貢獻下季營收，因而上調輝達股價的目標價，從120美元調高至140美元，比現行水準高11%，維持強力買進評級。

美國銀行全球研究也維持輝達的「買進」評級，並把目標價從150美元上修至165美元，比現行價位高約31%。

花旗分析師馬里克則說，輝達上季的業績有所成長，也超出市場預期，但股價受到毛利展望的負面影響。他說，管理階層的評論展現出對Blackwell晶片出貨頗具信心，但H200/HBM晶片的占比提高，壓低了未來兩季的毛利。花旗對輝達的評級為「買進」。

摩根士丹利（大摩）分析師摩爾則說，「隨著爆炸性的表現減緩，愈來愈難滿足市場期待」，但有鑑於環境正在變化，輝達上季的表現仍非常強勁。