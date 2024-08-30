快訊

威京集團主席押了！京華城容積率弊案 法院裁定沈慶京羈押禁見

分析師上調NVIDIA目標價

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

儘管人工智慧晶片龍頭輝達（NVIDIA）上季財報表現不及市場的完美期待，引發股價挫跌，但分析師解讀輝達對新一代晶片平台Blackwell增產仍有信心，延後出貨的衝擊小於市場憂慮的水準，依然看好輝達後市，紛紛上調目標價。

Raymond James分析師帕裘里說，輝達業績大致符合預期，不過毛利前景略低於預期，且Blackwell晶片出貨延遲的問題不如想像中嚴重，管理階層認為這款晶片會強力貢獻下季營收，因而上調輝達股價的目標價，從120美元調高至140美元，比現行水準高11%，維持強力買進評級。

美國銀行全球研究也維持輝達的「買進」評級，並把目標價從150美元上修至165美元，比現行價位高約31%。

花旗分析師馬里克則說，輝達上季的業績有所成長，也超出市場預期，但股價受到毛利展望的負面影響。他說，管理階層的評論展現出對Blackwell晶片出貨頗具信心，但H200/HBM晶片的占比提高，壓低了未來兩季的毛利。花旗對輝達的評級為「買進」。

摩根士丹利（大摩）分析師摩爾則說，「隨著爆炸性的表現減緩，愈來愈難滿足市場期待」，但有鑑於環境正在變化，輝達上季的表現仍非常強勁。

晶片 花旗 輝達

延伸閱讀

輝達財報全球矚目！營收有成長但期望太高 酒吧轉播發布會時爆發噓聲

NVIDIA財報／本季財測與黃仁勳釋出三利多 仍不敵市場「完美期待」

各國建立專屬AI模型 推動輝達晶片需求成長

選擇權預期 Nvidia股價漲跌9.8% 相當於3050億元波動

相關新聞

美股早盤走高...台積電ADR小漲0.9% NVIDIA跌約2%

輝達（NVIDIA）本季營收預測未達市場的最高期待，拖累股價29日早盤跌約2%，但分析師細探卻發現其中卻有一些出色之處，...

美上季GDP上修至3% Fed下月降息1碼機率偏高

美國29日上修第2季經濟成長率至3%，同時上周首次申領失業給付人數雖略減，但連續申領人數溫和增加。這些數據顯示美國聯準會...

不及市場期待...華爾街分析師無懼Nvidia股價賣壓 看好後市調漲目標價

儘管人工智慧晶片龍頭輝達（Nvidia）上季財報表現不及市場的完美期待，引發29日盤前股價挫跌4.5%，但分析師解讀輝達...

輝達財測沒驚喜 股價罩烏雲

美國人工智慧（AI）晶片製造商輝達（NVIDIA）上季財報與本季財測都高於預期，且暗示Blackwell延後出貨影響有限...

營收未達期待 輝達難甩AI疑慮陰霾

輝達上季財報與本季財測都高於預期，且暗示Blackwell延後出貨影響有限，不過，上季營收優於華爾街分析師預期幅度為六季...

分析師上調NVIDIA目標價

儘管人工智慧晶片龍頭輝達（NVIDIA）上季財報表現不及市場的完美期待，引發股價挫跌，但分析師解讀輝達對新一代晶片平台B...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。