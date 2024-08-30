輝達財報 黃仁勳點出五大趨勢

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在財報說明會強調公司最重要的五件事情。他指出，加速運算已經達到臨界點，輝達致力於加速運算，推出更多新的資料庫。

首先，「我們正處於將價值1兆美元的資料中心現代化，從通用運算升級為加速運算的路途中」。他表示，加速運算始於CUDA-X函式庫。新的資料庫為輝達展開新市場，而輝達已推出許多新的資料庫。

其次，相較於Hopper處理器，Blackwall是階躍函數式的大躍進。他說，Blackwell是AI基礎設施平台，客戶希望在設備一到手就立即部署且有最佳表現，Blackwell提供的AI處理量，是Hopper的三倍到五倍。

第三NVLink很重要，因為所有GPU的切換將改變全局。他表示，一個機架中總計的NVLink頻寬為每秒259 TB。

第四，生成式AI動能正在加速。生成式AI前端模型業者正加速擴大到下個AI平台，以提高模型的安全性和智商。

第五，輝達AI Enterprise平台可協助企業客製化AI模型，並且建立客製化的AI應用程式。他指出，企業可以在NVIDIA AI Enterprise運作時進行部署。