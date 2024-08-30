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美超微年報難產引發疑慮 30日將提交逾期申報通知

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國伺服器大廠美超微（Super Micro）28日宣布，將延後申報止於6月底的去年度年報。（路透）
美國伺服器大廠美超微（Super Micro）28日宣布，將延後申報止於6月底的去年度年報。（路透）

美國伺服器大廠美超微（Super Micro）28日宣布，將延後申報止於6月底的去年度年報，拖累股價28日收盤重挫19%。美超微董事長梁見後的個人財富淨值也銳減，比今年3月時的高點暴減近三分之二。

美超微在28日提交文件，表示無法在規定的期限前提交2024年度10-K年報，需要更多時間來完成對其財務報告內控設計和營運效益的評估，將在8月30日提交逾期申報通知。

美超微延後申報財報台廠關注
美超微延後申報財報台廠關注

此前，知名做空機構興登堡研究公司27日才公布對美超微的做空報告，表示調查發現，美超微的會計操作方面存在明顯危險訊號，還有證據顯示未揭露的關聯方交易、制裁與出口管制失誤，以及客戶問題。美超微28日表示，對於被做空機構提到的財年和財季報告，沒有更新的訊息發布。

這對美超微和梁見後而言是一大劇烈轉折，梁見後的財富來自公司持股。根據彭博億萬富豪指數，梁見後的財富在3月時短暫衝上90億美元，截至8月28日降至35億美元，從高點萎縮62%，今年來的財富增數縮小至15億美元。

摩根大通分析師團隊認為，興登堡的主張「難以驗證」，其報告「大致上都缺乏對指控美超微不當作為的細節」，能證明「會計操作的證據有限」。

但彭博資訊分析師指出，美超微延後提交年報，可能坐實興登堡提出的一些財務控管憂慮，引發該公司治理問題。CFRA也說，美超微延後申報10-K年報，可能傷害聲譽。目前台股相關供應鏈均表示訂單與出貨正常，長期仍會密切關注。

Evercore ISI分析師團隊認為，美超微這個利空可能改變人工智慧（AI）伺服器市場競爭態勢，戴爾有望從中得利，因為想多元化供應鏈的客戶，會認為戴爾是合理的供應夥伴。

做空 彭博 超微

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