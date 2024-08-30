彭博：半導體風險衝擊貿易 恐威脅全球前景

儘管多國8月晶片出口成績亮眼，但彭博貿易追蹤指標顯示，當前半導體這個跨國商務的罕見亮點正因為關稅和供給瓶頸等因素，而面臨風險，威脅全球貿易前景。

南韓出口是全球從半導體到電池需求的重要風向球，南韓8月上旬出口創2022年5月以來的最快增速，半導體出貨量較去年同期飆升約42%。

在經濟成長減速、高額關稅、供應鏈變化壓抑需求等困境當未見趨緩時，晶片出口佳績在近來國際貿易中相當罕見。

彭博貿易追蹤指標顯示，國際商務的十個關鍵數據，有兩個「低於正常」，分別是德國商業預期指數、及美國新出口展望。另有七個處於「正常」範圍，包括新加坡港吞吐量、香港貨櫃運量、波羅的海乾散貨指數、南韓出口、台灣出口等，而唯一「高於正常」的是洛杉磯港口運量。

幾個全球最大的經濟體在本月遭逢更多阻力，工廠活動蒙上陰影。以美國而言，儘管零售銷售強健，平息了投資人對衰退風險日增的恐懼，但8月製造業活動卻受累於新訂單下滑，為今年來最大降幅。歐元區的情況也類似，當地製造業景氣加劇萎縮。

彭博經濟學家說：「主要經濟體的領先指標出現疲弱跡象之際，貿易活動的持續性仍有待觀察。」

在中國大陸，消費者縮手的徵兆持續增加，折價電商巨擘拼多多表示，由於經濟成長「無可避免地」轉弱，銷售因而放緩。而大陸還面臨其他障礙，加拿大跟進美國，宣布對大陸進口電動車開徵100%關稅，並要對大陸鐵鋁徵稅。晶片也成了保護主義措施的箭靶，美國本月把陸製半導體的關稅，提高一倍至50%，官員並考慮實施更嚴格的措施。