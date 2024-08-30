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Windows當機元凶 財測看淡

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
資安公司CrowdStrike 28日下修全年財測，並表示營收在明年下半才能恢復成長速度。 （美聯社）
資安公司CrowdStrike 28日下修全年財測，並表示營收在明年下半才能恢復成長速度。 （美聯社）

資安公司CrowdStrike上季營收和獲利俱增，且均超越預期，但受到該公司上月軟體更新造成全球850萬台Windows裝置大當機的影響，28日下修今年全年財測，預估明年下半年重新加速成長

CrowdStrike第2季營收年增約32%至9.639億美元，優於預期的9.586億美元，因有更多消費者採用其服務；上季淨利為4,700萬美元、或每股19美分，遠高於去年同期的850萬美元、或每股3美分。上季經調整後的每股盈餘為1.04美元，優於分析師預期的97美分。

CrowdStrike上季年度經常性營收年增32%至38.6億美元，高於分析師預期的38.5億美元，其中2.176億美元是上季淨增加的金額。

CrowdStrike並調降今年全年營收預測，由原先預估的39.8億-40.1億美元下修至38.9億-39億美元，低於分析師預估的39.5億美元。經調整後的每股盈餘由原預估的3.93-4.03美元，下修至3.61-3.65美元。

CrowdStrike財務長波德貝爾說，調降全年財測是因提供逾6,000萬美元獎勵，鞏固客戶信任並提振軟體使用率。他表示，挑戰將持續約一年，預計明年下半年成長將重新加速。全球大當機事故發生至今，CrowdStrike已付出約500萬美元法律等費用。該事件造成原預計未來幾季完成的交易延宕，約6,000萬美元。

客戶 消費者 財務

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