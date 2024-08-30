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惠普AI PC報喜 股價強彈

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者林薏茹／綜合報導
惠普股價29日早盤漲逾5%，反映AI PC需求熱絡。 （美聯社）
惠普股價29日早盤漲逾5%，反映AI PC需求熱絡。 （美聯社）

美國個人電腦（PC）與印表機大廠惠普（HP）上季營收優於預期，但調降全年獲利預估區間的上限值，反映商辦印表機事業的復甦不如預期。

惠普股價29日早盤漲逾5%，反映AI PC需求熱絡。

惠普公布，止於7月31日的年度第3季（上季）淨營收比去年同期成長2.4%至135.2億美元，優於預期，為近兩年來首見的年比成長，但上季淨利年減16.4%至6.4億美元，經調整後每股盈餘（EPS）0.83美元，低於預期。

執行長羅爾斯（Enrique Lores）表示，上季營收重返成長，部分歸功於推出下一代具備人工智慧（AI）的PC所帶動。上季涵蓋PC的系統部門營收年增4.9%至93.7億美元，高於預期。其中，商用PC銷售成長8%到66.8億美元。

羅爾斯說，6月開始出貨的新款AI PC獲得「客戶的非常正面回應」，仍預期AI PC將為下半年度的整體PC出貨量貢獻約10%。上季一般消費者PC銷售則減少1%至26.9億美元。

惠普看好AI PC，宏碁（2353）、華碩等品牌廠也衝刺下半年旺季出貨。惠普繳出優於預期的PC銷售，筆電品牌廠出貨可望同步升溫。

惠普上季印表機部門營收年減2.8%至41.4億美元，不如市場預期。羅爾斯表示，「商辦印表機的復甦不如規劃」。

惠普預期，本季EPS將介於0.89-0.99美元，全年經調整後EPS將介於3.35-3.45美元，區間較之前預估的3.30-3.60美元縮窄，獲利預估中位數也降至3.40美元，低於市場預期。

金寶目前印表機、事務機營收占比約20%至25%左右。金寶總經理陳威昌日前表示，從目前掌握的情況來看，訂單能見度長達12-14個月，預估今年營運表現不會比去年差。

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