OpenAI 估值衝千億美元

多家知名財經媒體報導，OpenAI正在洽談籌資數十億美元，整體公司估值將超過1,000億美元。這項新投資也將為這家新創業者提供更多火力建置引頸翹盼已久的新模型GPT-5，以拉大該公司與競爭對手的領先差距。

知情人士向英國金融時報（FT）透露，OpenAI正Thrive Capital資本公司等創投基金洽商。Thrive預計將投資10億美元並領導這一輪籌資。

知情人士說，新的籌資條件尚未敲定，但這樁交易預料將籌集數十億美元，並使OpenAI的估值超過1,000億美元，遠高於目前的860億美元。

華爾街日報（WSJ）指出，這將是OpenAI在去年1月獲微軟投資100億美元以來的規模最大外部注資，當時微軟的注資使OpenAI估值達到300億美元，且此後矽谷就展開一場軍備競賽，競相打造最先進的AI系統，期能主導這個被許多人認為將徹底改變經濟的產業。

一位投資人透露，OpenAI股票最近在次級市場上的交易價已顯示，估值超過1,100億美元，「在新一輪籌資中，這樣的價位會更合理，但其間『唯恐失機』（FOMO）的心態會發酵，價位可能會更高」。

生成式人工智慧（AI）飛快進步、及這項技術將重塑經濟各個領域的高度期待，帶動OpenAI的估值與營收同步飆增，在今年初的年化營收達到20億美元。該公司在2022年12月推出AI聊天機器人ChatGPT後，開始飛快成長，且持續推出企業產品，並擴展到AI生成圖片及影音。

但外界也日益擔心新創公司如何從花費數億美元訓練與運作的AI模型獲利。OpenAI正面臨愈來愈激烈的市場競爭，對手包括Anthropic、Google，Meta Platforms，以及馬斯克旗下的xAI等公司。

Google不僅推出自家AI產品，還與亞馬遜聯手投資Anthropic公司60億美元；Meta已開發出自家的AI模型，還將該模型整合到其應用程式，包括臉書與Instagram。

xAI在日前也籌到60億美元資金，欲縮小其與ChatGPT的差距。

總部位於紐約的Thrive Capital，是由庫希納（Josh Kushner）在15年前創辦，該公司已與OpenAI及其執行長奧特曼建立密切關係，Thrive去年以來已投資OpenAI數億美元。