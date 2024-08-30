颱風侵日 擾亂晶片生產

珊珊颱風29日上午登陸日本九州，預計接下來將緩慢往日本西部地區前進，為嚴防豪雨造成的損害，當地的汽車與晶片工廠都已暫時停工。

日本氣象廳29日表示，珊珊颱風29日上午從鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸，以每小時15公里的緩慢速度往北北東方前進，預計將在30日上午6時止的24小時內，為九州南部帶來600毫米的降雨，呼籲當地民眾持續提防出現破紀錄暴雨的可能性。

九州是日本許多半導體製造商的所在地。瑞薩電子在熊本縣的兩座工廠29日停工，但計劃30日重啟營運，該公司位在大分縣和愛媛縣的設施也同樣受到影響。

東京威力科創則表示，熊本工廠將停工29、30日兩天。

台積電（2330）28日表示，熊本廠營運商JASM已採取預防措施，包括安排緊急應變團隊在現場待命。

不少汽車廠商也同樣受到影響。豐田汽車29日表示，將把日本所有工廠的停工延長至30日，包括旗下子公司工廠。日產汽車的九州兩座工廠也將從29日停工到30日上午。本田汽車也有一座工廠將停工29、30日兩天。