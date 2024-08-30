艾司摩爾大陸維修將卡關 重創北京研發世界級晶片的努力

知情人士透露，荷蘭政府打算出招，限制半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）在中國大陸維修機台的能力，部分半導體設備可能最快明年就無法使用，從而重創北京研發世界級晶片的努力，並會衝擊ASML的銷售。

彭博資訊報導，ASML在中國大陸提供服務及備用零件的某些許可於今年底到期時，荷蘭總理史庫夫（Dick Schoof）政府可能不會續發許可。這項決定預料涵蓋ASML最頂級的深紫外光微影設備（DUV）。

彭博指出，荷蘭當局在美國施壓下做出這個決定。拜登政府的一名資深官員說，如果盟國不願配合支持美國對中國大陸的管制，美方可能對盟國實施某些片面措施，包括外國直接產品規定（FDPR）。

依據FDPR，即使外國產品只採用極少的美國技術，美國官員仍可控制產品流向。荷蘭、日本、南韓是美國之外的半導體設備生產大國，先前的報導說，拜登當局威脅使用FDPR，迫使盟友加入其管控行列。

中國大陸尚未開發出能生產尖端半導體的機器，須依賴ASML的浸潤式DUV設備來推進晶片製造技術。中國大陸已無法向ASML採購最先進的極紫外光微影設備（EUV），EUV用於生產業界最頂尖的晶片，像是輝達（NVIDIA）的人工智慧（AI）產品。

陸廠華為及其合作夥伴中芯國際目前落後業界龍頭台積電兩代製程，少了ASML的DUV設備，這些陸廠將更難在現行技術上有所突破。與此同時，ASML約有近半數銷售來自中國大陸，荷蘭當局此舉可能衝擊該公司的營收。

機台維護對晶片廠極為重要，設備供應商ASML和應用材料均派出工程師，留駐在台積電（2330）等大客戶的工廠內，協助即時處理產線問題。

ASML財務長達森今年7月表示，儘管部分中國大陸晶片廠面臨更嚴格的限制，該公司在中國大陸客戶的工廠仍有派員。美國業者則因遵守美國的出口管制，必須撤走在中國大陸維修最高階半導體設備的人員。

此外，對晶片廠來說，能拿到備用零件也是確保工廠運作順暢的關鍵。若是無法修理故障機器，特別是ASML的微影設備，業者可能被迫減產。