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美股早盤走高！台積電ADR小漲0.9％ NVIDIA跌約2％

美股早盤走高...台積電ADR小漲0.9% NVIDIA跌約2%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股早盤上漲，從前一天因輝達即將發布財報而引發的拋售反彈，輝達雖跌2%，但財報表現實為相當不錯。圖／路透
美股早盤上漲，從前一天因輝達即將發布財報而引發的拋售反彈，輝達雖跌2%，但財報表現實為相當不錯。圖／路透

輝達（NVIDIA）本季營收預測未達市場的最高期待，拖累股價29日早盤跌約2%，但分析師細探卻發現其中卻有一些出色之處，整體半導體類股走高，台積電ADR小漲0.9%，美股三大指數29日早盤也上漲。

道瓊工業指數29日上漲141點，或0.3%；標普500和那斯達克指數漲0.4%和0.8%；費城半導體指數漲1.3%；台積電ADR漲1.2%。

輝達28日上季財報的幾乎每項指標都達到或超越分析師預期，並預期本季營收將為325億美元，高於分析師平均預期的319億美元，但不及最高預期的379億美元。

Pepperstone集團資深策略師Michael Brown表示：「從基本面來看，投資人正在思考輝達的財報，並且認為這份財報實為相當不錯。超乎預期的門檻高到幾乎不可能實現，因此這份財報並未破壞對晶片股或整體股市看多的趨勢。」

隨著財報季接近尾聲，市場焦點也轉回到總體面。雖然市場押注美國聯準會（Fed）會在年底前降息約1個百分點（4碼），但依然不確定下個月是否會降息1或2碼。

美國29日公布的上周初領失業救濟金人數為23.1萬人，比前一周略減2,000人，進一步降低對經濟衰退的疑慮。此外，美國第2季實質國內生產毛額（GDP）成長率也上修為3%，高於先前公布的2.8%。美國30日還將公布另一項通膨指標個人消費支出（PCE）平減指數。

半導體 台積電 指數 美國 美股

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