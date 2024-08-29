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財報前散戶大買NVIDIA慘了？分析師：還不算糟 但股價反彈有得等

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）本季財測不如預期耀眼，29日盤前股價下挫約3%。對於在財報發布前奮勇買進該股的散戶投資人來說，情況似乎不太妙，但其實還好。圖／歐新社
繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）本季財測不如預期耀眼，29日盤前股價下挫約3%。對於在財報發布前奮勇買進該股的散戶投資人來說，情況似乎不太妙，但其實還好。圖／歐新社

繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）本季財測不如預期耀眼，29日盤前股價下挫約3%。對於在財報發布前奮勇買進該股的散戶投資人來說，情況似乎不太妙，但其實還好。

MarketWatch報導，摩根大通和Vanda Research所做的分析顯示，這些「笨錢」（華爾街對散戶投資人帶有鄙視色彩的稱呼）最近不僅踴躍買進輝達股票，也大舉「錢」進輝達占股票投資組合比重高的ETF，以及與輝達連動的槓桿型ETF。

不料，輝達儘管上季盈餘和營收都優於分析師預期，但本季營收預測卻未達華爾街共識預測，反映對未來展望轉趨謹慎。

輝達29日盤前股價跌3.3%至121.44美元，稍早跌幅一度收斂至1.5%。同時，以輝達為最大持股的VanEck半導體ETF（代碼：SMH）跌幅超過1%。GraniteShares每日2倍做多輝達ETF（NVDL）暴跌9%。Direxion每日2倍做多輝達ETF（NVDU）也跌9%。

散戶進價相對低 目前為止還賺錢

但持平而論，買進輝達這檔股票，對散戶大軍而言尚未構成「災難」，因為他們是在輝達股價7月回跌後才大力買進。

根據Vanda的分析，7月11日起買進輝達股票的散戶投資人，成本價大約是每股115美元，所以對於在財報發布前投資該股的大多數投資人來說，此刻這筆投資仍是賺的。

但這些「笨錢」與「聰明錢」（指專業投資人）的投資行為背道而馳。摩根大通的資料顯示，避險基金在輝達及其他「七大巨頭」股攀抵第1季高峰後，就已減持這些熱門股，而主動管理型股票共同基金的經理人，近來也一直減碼輝達。

參考特斯拉前例 籌碼消化有待時日

Vanda分析師團隊指出，散戶在輝達上季財報公布前的行為，令人聯想起特斯拉2023年度股東大會（AGM）登場前，散戶大軍也對這支電動車股票熱烈捧場。

Vanda分析師拉齊尼與曼托在研究報告中寫道：「當時，散戶交易員每投資股市1美元，就有大約30美分湧入特斯拉這支股票--近來發生在輝達身上的事，令人回想起那段日子。重點是，那場（令人失望的）AGM會後，特斯拉花了兩個月消化這些散戶籌碼，之後股價才恢復漲勢。」

ETF 投資人 特斯拉 華爾街

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