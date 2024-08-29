日經：蘋果開始在印度生產最新款iPhone 加速移出大陸

「日經亞洲」引述消息人士報導，蘋果公司開始在中國生產高階iPhone僅數日，隨即在印度開始量產最新款iPhone，包括Pro系列，凸顯蘋果正致力打造中國以外的供應鏈。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）引述知情人士報導，蘋果此舉除希望降低地緣政治不確定性影響外，也反映印度供應鏈近年來在技術方面取得的進展。

以往是中國生產最新款高階iPhone，印度供應商只能拿到低階或舊款產品的訂單，但由於蘋果尋求擴大供應鏈韌性，這種情況已出現了變化。

根據供應鏈調查，去年在印度組裝的iPhone約3000萬支，但光是今年上半年，在印度組裝的iPhon就已經來到1800萬支左右，這些手機不但供應印度市場，同時也出口至其他國家，主要是外銷至美國。

Counterpoint Research分析師林科宇（Ivan Lam）表示，隨著大型品牌著眼於分散生產基地與開拓印度市場，印度成了中國以外主要的智慧型手機組裝地點之一。

近來媒體稱鴻海在印度製造iPhone良率不佳後，鴻海董事長劉揚偉出面捍衛印度的良率肯定高於50%。

劉揚偉說，「若良率如外傳這麼低，我就算不撤，客戶也會叫我撤」。他並未提供印度良率的具體數據。

在中國的競爭激烈下，蘋果逐漸將焦點轉向印度龐大的市場。蘋果2024年首季印度出貨量比去年同期增加19%。

日經亞洲報導，蘋果截至今年3月30日止的季度在印度營收也創下紀錄。而在價格超過800美元的高階頂級手機市場，蘋果市占率達69%，高於三星電子的31%。