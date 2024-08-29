快訊

美股早盤走高！台積電ADR小漲0.9％ NVIDIA跌約2％

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彭博：荷蘭政府擬對ASML大陸業務 祭出更多限制

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
荷蘭政府打算出招，限制半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）在中國大陸修理維護設備，部分半導體設備可能最快明年就無法使用，或許會重創北京研發世界級晶片之途。圖／路透
荷蘭政府打算出招，限制半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）在中國大陸修理維護設備，部分半導體設備可能最快明年就無法使用，或許會重創北京研發世界級晶片之途。圖／路透

荷蘭政府打算出招，限制半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）在中國大陸維修機器，部分半導體設備可能最快明年就無法使用，可能重創北京研發世界級晶片的努力，並會衝擊ASML的銷售。

彭博資訊報導，知情人士透露，ASML在大陸提供服務及備用零件的某些許可於今年底到期時，荷蘭總理史庫夫（Dick Schoof）政府可能不會續發許可。這項決定預料涵蓋ASML最頂級的深紫外光微影設備（DUV）。

彭博指出，荷蘭當局在美國施壓下做出這個決定。拜登政府的一名資深官員說，如果盟國不願配合支持美國對大陸的管制，美方可能對盟國實施某些單邊措施，包括外國直接產品規定（FDPR）。

依據FDPR，即使外國產品只採用極少的美國技術，美國官員仍可控制產品流向。荷蘭、日本、南韓是美國之外的半導體設備生產大國，先前的報導說，拜登當局威脅使用FDPR，迫使盟友加入其管控行列。

大陸尚未開發出能生產尖端半導體的機器，須依賴ASML的浸潤式DUV設備來推進晶片製造技術。中國始終無法購買ASML最先進的極紫外光微影設備（EUV），EUV用於生產業界最頂尖的晶片，像是輝達（Nvidia）的人工智慧（AI）產品。

陸廠華為及其合作夥伴中芯國際目前落後業界龍頭台積電兩代製程，少了ASML的DUV設備，這些陸廠要更難在現行技術上有所突破。與此同時，ASML約有近半數銷售來自中國，荷蘭當局此舉可能衝擊該公司的營收。

機器維護對晶片廠極為重要，設備供應商ASML和應用材料均派出工程師，留駐在台積電等大客戶的工廠內，協助即時處理產線問題。

ASML財務長7月表示，儘管部分大陸晶片廠面臨更嚴格的限制，該公司在大陸客戶的工廠仍有派員。美國公司則因遵守美國的出口管制，必須撤走在大陸維修最高階半導體設備的人員。

此外，對晶片廠來說，能拿到備用零件也是確保工廠運作順暢的關鍵。若是無法修理故障機器，特別是ASML的微影設備，業者可能被迫減產。

ASML 半導體 台積電 美國 荷蘭

延伸閱讀

握手畫面曝光！習近平會蘇利文 央視：美提無意將台灣作為遏制陸工具

賀錦麗的時尚密碼（下）：連結非裔與印度裔身分的珍珠首飾

美國家安全顧問與王毅會面後 央視：習近平下午將會見蘇利文

美國大選「賀華配」搶攻關鍵喬治亞州 合體搭巴士造訪拉非裔票

相關新聞

美股早盤走高...台積電ADR小漲0.9% NVIDIA跌約2%

輝達（NVIDIA）本季營收預測未達市場的最高期待，拖累股價29日早盤跌約2%，但分析師細探卻發現其中卻有一些出色之處，...

不及市場期待...華爾街分析師無懼Nvidia股價賣壓 看好後市調漲目標價

儘管人工智慧晶片龍頭輝達（Nvidia）上季財報表現不及市場的完美期待，引發29日盤前股價挫跌4.5%，但分析師解讀輝達...

日經：蘋果開始在印度生產最新款iPhone 加速移出大陸

「日經亞洲」引述消息人士報導，蘋果公司開始在中國生產高階iPhone僅數日，隨即在印度開始量產最新款iPhone，包括P...

財報前散戶大買NVIDIA慘了？分析師：還不算糟 但股價反彈有得等

繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）本季財測不如預期耀眼，29日盤前股價下挫約3%。對於在財報發布前奮勇買進該股的散戶投資...

輝達財報全球矚目！營收有成長但期望太高 酒吧轉播發布會時爆發噓聲

雖然輝達下一代GPU「Blackwell」因良率問題將延後出貨，但由於各國都想發展自己的生成式AI模型，讓晶片需求依舊火熱。輝達公布第2季度營收成長122%，突破300億美元…

彭博：荷蘭政府擬對ASML大陸業務 祭出更多限制

荷蘭政府打算出招，限制半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）在中國大陸維修機器，部分半導體設備可能最快明年就無法使用，可能重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。