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不及市場期待...華爾街分析師無懼Nvidia股價賣壓 看好後市調漲目標價

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
輝達上季財報不及市場的完美期待，但分析師調漲其目標價。圖／路透
輝達上季財報不及市場的完美期待，但分析師調漲其目標價。圖／路透

儘管人工智慧晶片龍頭輝達（Nvidia）上季財報表現不及市場的完美期待，引發29日盤前股價挫跌4.5%，但分析師解讀輝達對新一代晶片平台Blackwell增產仍有信心，延後出貨的衝擊小於市場憂慮的水準，依然看好輝達後市，紛紛上調目標價

Raymond James分析師帕裘里（Srini Pajjuri）說，輝達業績大致符合預期，不過毛利前景略低於預期，且Blackwell晶片出貨延遲的問題不如想像中嚴重，管理階層認為這款晶片會強力貢獻下季營收，因而上調輝達股價的目標價，從120美元調高至140美元，比現行水準高11%，維持強力買進評級。

美國銀行全球研究也維持輝達的「買進」評級，並把目標價從150美元上修至165美元，比現行價位高約31%。

花旗分析師馬里克則說，輝達上季的業績有所成長，也超出市場預期，但股價受到毛利展望的負面影響。他說，管理階層的評論展現出對Blackwell晶片出貨頗具信心，但H200/HBM晶片的占比提高，壓低了未來兩季的毛利。花旗對輝達的評級為「買進」。

摩根士丹利（大摩）分析師摩爾則說，「隨著爆炸性的表現減緩，愈來愈難滿足市場期待」，但有鑑於環境正在變化，輝達上季的表現仍非常強勁。大摩對輝達的評級為「加碼」。

給予輝達買進評等的CFRA認為，輝達上季營收成長高於預期，只是資料中心營收成長減慢，可能會讓股價估值做出相應調整，但依然樂觀看好超大規模雲端業者的提高資本支出的前景，明年看增至少15%-20%，輝達將從中受益。

彭博資訊分析師認為，輝達的長期基本面不變，且管理階層對Blackwell下季有望賺進數十億美元營收的說法，應能緩解疑慮。

業績 標價 美國

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