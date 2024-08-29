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美股早盤走高！台積電ADR小漲0.9％ NVIDIA跌約2％

美上修第2季經濟成長率 上周初領失業救濟金人數略減

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國第2季實質國內生產毛額（GDP）成長率上修至3.0%。圖／路透
美國第2季實質國內生產毛額（GDP）成長率上修至3.0%。圖／路透

美國第2季實質國內生產毛額（GDP）成長率上修至3.0%，比初估值及預估值2.8%更強；最新一周首次申領失業給付人數略減，但連續申領人數溫和增加。兩項數據顯示聯準會9月降息1碼的機率較高。

第二季個人消費年增率由2.3%大幅上修到2.9%，以及庫存小幅上修，是GDP上修的主要原因。

代表通膨率的GDP平減指數從初估的2.3%，上修到2.5%，也高於預估的2.3%；但個人消費支出版（PCE）心平平減指數從2.9%下修到2.8%，也低於預估的2.9%升幅。

貿易逆差為1,025億美元，高於初估的966億美元。

最新一周（8月24日止）首次及連續申領失業給付人數為23.1萬人，比之前一周減少2,000人，比預估數略低1,000人；前周（8月17日止）連續申領人數為186.8萬人，低於預估的187萬人，但比之前一周增加1.3萬人。

失業 成長率 指數 美國 聯準會

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