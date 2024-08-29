輝達財報全球矚目！營收有成長但期望太高 酒吧轉播發布會時爆發噓聲

雖然輝達下一代GPU「Blackwell」因良率問題將延後出貨，但由於各國都想發展自己的生成式AI模型，讓晶片需求依舊火熱。輝達公布第2季度營收成長122%，突破300億美元，本季度營收預料也會成長80%，達到325億美元左右。輝達3成股票由戶或小股東持有，甚至有酒吧專門轉播財報發布會。

有成長但期待太高

輝達公布第2季度營收成長122%，突破300億美元，本季度營收預料也會成長80%，達到325億美元左右，但低於市場最樂觀預期的330到340億美元；除了營收未達到市場最樂觀預測外，本季預測的毛利率為75.1%，低於上季的78.4%。全年度而言，輝達預測毛利率在75%上下，分析師預料可達76.4%。

輝達財務長克瑞斯也在電話會議上說，為改善晶片良率而調整光罩，原預訂第3季量產的Blackwell將延至第4季。另外，她也指出，採用自己AI應用程式和模型的國家，將在截至2025年1月的財務會計年度中，為輝達帶來約數百億美元的收入。

酒吧裡的噓聲

由於輝達的3成股票由散戶或小股東持有，各界都相當關注輝達財報。位於紐約曼哈頓中城的一間酒吧，平日電視螢幕播放運動賽事，不過28日下午4時，不到下班時間，酒吧出現不少拿著筆電和相機，與平日客人打扮明顯不同的客群，電視螢幕轉為CNBC與彭博財經頻道，大家都在等待輝達公布第2季財報。

市場對於輝達期待過高，加上過去2年漲幅驚人，輝達股價盤後交易下跌2%後持續走低，酒吧裡傳出陣陣噓聲。儘管輝達在其驅動AI的晶片第3季銷售成長預測，未能滿足投資人高度預期，但公司仍有來自世界各地的新客戶，讓已經很搶手的晶片需求進一步成長。

當各國政府力推以當地語言建構AI平台之時，各大企業都想分得一杯羹。IBM今年5月曾表示，沙烏地阿拉伯數據暨人工智慧管理局將使用IBM的AI平台Watsonx來訓練其ALLaM阿拉伯語言模型。

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