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輝達財報欠佳領跌科技股 拖累亞股多收黑

中央社／ 香港29日綜合外電報導
儘管巿場對人工智慧（AI）前景一片看好，美國AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）財報令投資人失望仍引發疑慮。科技公司賣壓出籠，拖累亞股今天多收黑。圖為亞股示意圖。圖／法新社
儘管巿場對人工智慧（AI）前景一片看好，美國AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）財報令投資人失望仍引發疑慮。科技公司賣壓出籠，拖累亞股今天多收黑。圖為亞股示意圖。圖／法新社

儘管巿場對人工智慧（AI）前景一片看好，美國AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）財報令投資人失望仍引發疑慮。科技公司賣壓出籠，拖累亞股今天多收黑。

法新社報導，儘管在諸多方面超乎市場預期，輝達財報仍令沉浸在美國下個月可能降息氛圍之中的投資人洩氣。

輝達在AI晶片開發上舉足輕重，巿場一直在熱切等待總部設在加州的這家科技業領頭羊公布財報。之前就有分析警告，即使財報超乎預期，已被巨大獲利和營收養大胃口的投資人仍可能不領情。

輝達股價年初迄今約上漲160%，標準普爾500指數今年的漲幅有1/3是輝達的貢獻。

巿值超過3兆美元的輝達第2季財報顯示，獲利和營收都不只翻倍，還宣布額外的500億美元股票回購計畫。

但是相較於前幾季爆發性數據，輝達銷售成長出現走緩的趨勢。

獨立分析師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「科技產業現在幾乎影響全球商業和民眾日常生活的方方面面，做為產業領頭羊的輝達表現猶如更廣泛巿場和美國經濟的水晶球，被投資人拿放大鏡檢視。」

「因此，當這艘旗艦蒙受打擊，整支艦隊就有可能被跟著往下拉。」

美國晶片業者遭受負面影響，亞洲科技股表現也無法倖免，SK海力士、三星電子股價分別下跌超過5%、超過3%，晶圓代工龍頭台積電跌逾2%，東京威力科創公司也跌1.8%。

亞洲主要股市，日股基準日經指數收跌0.02%，來到38362.53點。港股恆生指數收漲0.5%，來到17786.32點。上海綜合股價指數收跌0.5%，來到2823.11點。

至於其他亞股，首爾、雪梨、台北、馬尼拉、曼谷、威靈頓股市皆收跌。新加坡則收漲。

亞股 台積電 恆生指數 投資人

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