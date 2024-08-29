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路透：谷歌擬於越南設大型資料中心 有望2027年就緒

中央社／ 河內29日綜合外電報導
一名知悉相關計畫的人士透露，Alphabet旗下谷歌（Google）正考慮在越南建立一座大型資料中心。圖／路透社
一名知悉相關計畫的人士透露，Alphabet旗下谷歌（Google）正考慮在越南建立一座大型資料中心。圖／路透社

一名知悉相關計畫的人士透露，Alphabet旗下谷歌（Google）正考慮在越南建立一座大型資料中心；如果成真，這將是美國科技巨擘首次在越南進行這類投資。

路透社報導，這名消息人士指出，谷歌正在考量於越南南部經濟中心胡志明市（Ho Chi Minh City）附近設立一座「超大規模」（hyperscale）資料中心。因為這不是公開消息，透露者婉拒具名。

這名消息人士沒有具體說明投資規模，但這項投資將為越南注入一劑強心針。由於基礎建設不完善，越南迄今仍未成功吸引大量外資進駐建立資料中心，大科技企業也傾向把中心設在其他東南亞國家。

目前尚不清楚谷歌會多快拍板投資，但根據這名消息人士，谷歌正在進行內部討論，資料中心有望在2027年準備就緒。

谷歌發言人婉拒就這項資料中心計畫發表評論。

這名消息人士還說，谷歌推動這項計畫是看中越南擁有大量使用國內外谷歌雲端服務的客戶，數位經濟正在擴張，且是谷歌旗下影音網站YouTube成長速度最快的市場之一。

根據產業專家，儘管越南1億人口對數位服務的需求日益增長，相關產業外資多避免投資越南，因為當地不時會有電力短缺問題、投資優惠措施吸引力較低、以及不穩固的網路基礎設施僅依賴少數幾條老化的海底電纜。

Alphabet 外資 越南

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