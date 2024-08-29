以為在看超級盃...華爾街現罕見「輝達財報趴」 分析師：恐是見頂訊號

在輝達（Nvidia）28日下午發布上季財報時，有數十人聚集在紐約曼哈頓的一家運動酒吧盯著大螢幕觀看CNBC的即時報導，情景有如觀賞職業美式足球超級盃。這群人邊喝飲料邊看財報結果，互相討論持股。有分析師認為，輝達財報日促成開趴，聚會本身恐怕就是市場見頂的訊號。

華爾街日報與金融時報記者都報導了運動酒吧裡熱鬧關心輝達財報的場景，提到酒吧裡的更多台電視是切換到財經頻道CNBC，少數在播美國網球公開賽。隨著輝達公布業績、盤後股價大跌，到下午5時左右，人群就慢慢散去。

這場在華爾街罕見的「輝達財報趴」，是由Upright Analytics老闆兼Tech Bros Show共同主持人巴利克（Lauren Balik）在28日稍早發起，他在X上發出了租用酒吧來播放財報法說會和隨後財務評論的建議，邀請志同道合者共同參與這場盛會。幾小時後，他正式宣布當天下午3時30分在Flatiron區的Storehouse酒吧內舉行。

23歲的Andrew Pignanelli和室友一起來參加這場財報派對。他說：「這很有趣，就像是一種文化現象。」他並表示，自己十幾歲時第一次用父母的證券戶頭買了輝達股票，不過沒有繼續持有。

發布季度財報是美國上市公司的例行公事，很少會造成這般轟動，由此可見輝達然顯然不是一家普通上市企業。本周有些市場觀察家甚至懷疑，輝達執行長黃仁勳在財報會上談話對市場的重要性，會不會超過美國聯準會主席鮑爾的傑克森洞談話。

對輝達財報熱情高漲的另一個跡象是，投資社群平台Stocktwits開賣以輝達為題材的帽子，售價有33或23美元，依不同款式而定。

根據FactSet的數據，大約30%的輝達股票由散戶投資人或小型資產管理公司持有。對一些持有輝達股票的業餘投資人來說，過去這檔股票的瘋狂漲勢讓他們得以提前退休、旅行、還債或是存錢買房。

47歲的創業家歐斯特威爾（David Osterweil）在2020年首次買入輝達股票，並一直持有該股，期間定期減持一些部位以鎖定獲利。他說，投資輝達的收益正在幫助他支付兒子的成人禮費用。他並不擔心周三的財報，儘管期望很高，但「我認為隨著時間的推移，成長會緩慢但穩定」，「輝達在很大程度上仍值得長期持有」。