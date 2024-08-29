快訊

珊珊颱風撲日！長榮飛福岡航班「多次盤旋」降落未果 5小時後返回桃機

49歲女赤裸陳屍高雄某商旅 複驗結果出爐「後腦有傷」男友涉重嫌

以為在看超級盃...華爾街現罕見「輝達財報趴」 分析師：恐是見頂訊號

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
人工智慧晶片龍頭輝達（NVIDIA）公布財報前，陸續有散戶投資人齊聚到運動酒吧等候業績揭曉。圖／中央社
人工智慧晶片龍頭輝達（NVIDIA）公布財報前，陸續有散戶投資人齊聚到運動酒吧等候業績揭曉。圖／中央社

在輝達（Nvidia）28日下午發布上季財報時，有數十人聚集在紐約曼哈頓的一家運動酒吧盯著大螢幕觀看CNBC的即時報導，情景有如觀賞職業美式足球超級盃。這群人邊喝飲料邊看財報結果，互相討論持股。有分析師認為，輝達財報日促成開趴，聚會本身恐怕就是市場見頂的訊號。

華爾街日報與金融時報記者都報導了運動酒吧裡熱鬧關心輝達財報的場景，提到酒吧裡的更多台電視是切換到財經頻道CNBC，少數在播美國網球公開賽。隨著輝達公布業績、盤後股價大跌，到下午5時左右，人群就慢慢散去。

這場在華爾街罕見的「輝達財報趴」，是由Upright Analytics老闆兼Tech Bros Show共同主持人巴利克（Lauren Balik）在28日稍早發起，他在X上發出了租用酒吧來播放財報法說會和隨後財務評論的建議，邀請志同道合者共同參與這場盛會。幾小時後，他正式宣布當天下午3時30分在Flatiron區的Storehouse酒吧內舉行。

23歲的Andrew Pignanelli和室友一起來參加這場財報派對。他說：「這很有趣，就像是一種文化現象。」他並表示，自己十幾歲時第一次用父母的證券戶頭買了輝達股票，不過沒有繼續持有。

發布季度財報是美國上市公司的例行公事，很少會造成這般轟動，由此可見輝達然顯然不是一家普通上市企業。本周有些市場觀察家甚至懷疑，輝達執行長黃仁勳在財報會上談話對市場的重要性，會不會超過美國聯準會主席鮑爾的傑克森洞談話。

對輝達財報熱情高漲的另一個跡象是，投資社群平台Stocktwits開賣以輝達為題材的帽子，售價有33或23美元，依不同款式而定。

根據FactSet的數據，大約30%的輝達股票由散戶投資人或小型資產管理公司持有。對一些持有輝達股票的業餘投資人來說，過去這檔股票的瘋狂漲勢讓他們得以提前退休、旅行、還債或是存錢買房。

47歲的創業家歐斯特威爾（David Osterweil）在2020年首次買入輝達股票，並一直持有該股，期間定期減持一些部位以鎖定獲利。他說，投資輝達的收益正在幫助他支付兒子的成人禮費用。他並不擔心周三的財報，儘管期望很高，但「我認為隨著時間的推移，成長會緩慢但穩定」，「輝達在很大程度上仍值得長期持有」。

X 投資人 美國 華爾街日報

延伸閱讀

NVIDIA財報／本季財測與黃仁勳釋出三利多 仍不敵市場「完美期待」

各國建立專屬AI模型 推動輝達晶片需求成長

選擇權預期 Nvidia股價漲跌9.8% 相當於3050億元波動

世界最重要的股票 Nvidia股價卻像雲霄飛車

相關新聞

押注AI帶旺買氣？iPhone 16將問世 蘋果傳要供應商多備10%零組件

日媒報導，蘋果押注首款搭載人工智慧（AI）功能的iPhone新機（暫稱iPhone 16）熱賣，正要求供應商為新機準備約...

以為在看超級盃...華爾街現罕見「輝達財報趴」 分析師：恐是見頂訊號

在輝達（Nvidia）28日下午發布上季財報時，有數十人聚集在紐約曼哈頓的一家運動酒吧盯著大螢幕觀看CNBC的即時報導，...

NVIDIA財報／本季財測與黃仁勳釋出三利多 仍不敵市場「完美期待」

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（NVIDIA）上季財報與財測亮眼，且暗示新一代Blackwell晶片設計問題的影響不大...

各國建立專屬AI模型 推動輝達晶片需求成長

輝達主管今天表示，生成式人工智慧（AI）成為各大企業與各國政府關注焦點之下，許多尋求以本國語言建造AI模型的國家都看上輝...

亞馬遜衛星上網 在紐西蘭買到地 電信設備將進駐

美國科技巨人亞馬遜（Amazon）已獲同意，可以買下在紐西蘭的一小塊土地，用來安置發展衛星網際網路所需的電信設備。

Yelp再提反壟斷訴訟 控Google霸佔龍頭

美國法院本月才判決Google違法壟斷，成為全球搜尋引擎的龍頭。美國網路搜尋引擎業者Yelp再對Google發起訴訟，認為該企業涉嫌壟斷，導致本土的搜尋引擎業者無法取得流量。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。