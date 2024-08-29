押注AI帶旺買氣？iPhone 16將問世 蘋果傳要供應商多備10%零組件

日媒報導，蘋果押注首款搭載人工智慧（AI）功能的iPhone新機（暫稱iPhone 16）熱賣，正要求供應商為新機準備約8,800萬-9,000萬支的零組件，比去年的約8,000萬支多了超過10%。

●蘋果9月9日將舉行旗艦產品發表會，預料將發表iPhone 16，已宣布。

●零組件供應商透露，訂單甚至超過9,000萬支，但也說蘋果常先把訂單數字叫高，等產品上市後再調整。

●供應商審慎預估iPhone全年出貨量應會相對持平，因去年的比較基期較高。鄭州廠2022年下半年進行防疫封控，使許多出貨延到去年上半年。

●海通國際證券分析師Jeff Pu預估，今年iPhone 16系列新機出貨量約8,800萬支，不會開啟「超級換機潮」。