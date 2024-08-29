NVIDIA財報／本季財測與黃仁勳釋出三利多 仍不敵市場「完美期待」

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（NVIDIA）上季財報與財測亮眼，且暗示新一代Blackwell晶片設計問題的影響不大，下季便能出貨，間接顯示對台積電下半年財報的衝擊甚微，輝達本季毛利率更有望衝上75%。不過，輝達上季營收超乎預期的幅度為六季最小，本季財測也未達頂標，沒能滿足市場「完美期待」。

輝達公布，止於7月28日的年度第2季（上季）營收比去年同期成長122%至300.4億美元，高於市場預估的289億美元，也創新高，但超乎市場預期的幅度只有4.1%，為六季來最小。相較下，過去幾季高於市場預期的平均幅度為12%，可能會讓輝達多頭感到失望。

財務長柯蕾絲表示，上季Hopper晶片與網路事業驅動營收成長，約45%營收來自雲端服務供應商，推論（而非訓練）相關營收更占資料中心營收超過40%。

資料中心營收也年增127%至263億美元，高於市場預期的251億美元。其他事業也表現亮眼，遊戲營收季增9%、年增16%到29億美元，略高於分析師預期的27.9億美元，財務長柯蕾絲表示開學返校季扮演助攻角色；專業視覺化營收年比成長20%到4.54億美元，汽車營收增長37%到3.46億美元。

柯蕾絲說，中國大陸的資料中心營收季增，也「顯著貢獻」整體營收，但低於實施出口管制前的水準，當地競爭依然激烈。她被問到各地營收趨勢的差異時表示，各地營收主要是認發票走向、而不是終端產品走向，開到中國大陸的發票增加，上季美國營收為130.2億美元，中國大陸包含香港的營收是37億美元。

本季營收預估為325億美元、加減2%，高於市場預期的319億美元，但低於最高預測的379億美元，本季經調整後毛利率預估將介於74.5%-75.5%，約符合市場預估的75%

Blackwell晶片延後出貨不致重創台積電

輝達表示，Blackwell晶片正在出樣給合作夥伴和客戶，市場對Blackwell的期望「不可思議」（incredible），預期下季（今年11月-明年1月）將進帳數十億美元的Blackwell營收。

柯蕾絲說，Blackwell需求超乎供應，並將持續到明年，而且Hopper需求強勁，預料下半年度（今年8月到明年1月）的出貨量將增加。

輝達也說明Blackwell的設計瑕疵，柯蕾絲表示，調整Blackwell繪圖處理器（GPU）以改善生產良率，預定將在下季開始增產，並延續到明年度，黃仁勳則表示，Blackwell的問題不會造成重大影響，預期下季開始生產並出貨，但兩人都未說明Blackwell營收的具體數字或時間範圍等細節。

黃仁勳也說，世界各地的資料中心套現動能充沛，Hopper需求強勁。整體而言，輝達雖坦承Blackwell有點問題，必須調整以改善良率，但不是大問題。多數分析師先前也已總結認為，輝達現有產品的需求熱到即便Blackwell延後出貨，也只是小問題，輝達的競爭優勢也大到其他競爭者難以得利。

彭博資訊分析師指出，輝達預期Blackwell將在下季進帳數十億美元營收，暗示這款晶片的設計問題對台積電下半年業績的影響微乎其微。

Hopper與Blackwell需求強

黃仁勳被問到過渡到Blackwell階段、Hopper的需求情況時說，Hopper和Blackwell的需求都很強，中央處理器（CPU）的需求動能日益減弱，從現在到Blackwell出貨並安裝之間，有許多需求仍待滿足，而Hopper能做得到

他被問到Blackwell晶片與需要液冷技術是否會拖慢採用率時，以過往的論調回答，也就是下個兆美元的基礎建設將全然不同，Blackwell將有好幾ˋ種硬體設計，其中一些不需要液冷，只是採用液冷技術的類型相當多

柯蕾絲也談到主權AI表示，各國持續擴大部署自有基礎建設，將達到「上百億美元」營收

黃仁勳進一步擘劃願景

黃仁勳詳盡解釋電腦產業的轉型方向，他說，若不過渡到加速運算產品，運作新軟體和服務的成本將太過龐大，輝達的晶片已開啟AI的新機會，不只是功能，而是運作軟體的基本方式，並且預言新AI模型的新算力需求，將是目前的最多40倍

黃仁勳有說，所有客戶都大不相同，需要不同版本與零組件，但他對輝達願景的語調略有改變，而非以往的想「包辦一切」，而是要成為科技供應商

他被問到持續推陳出新是否愈來愈難、是否為挑戰時說，模型的複雜度日益升高，意味著各種模型會變得更加有用，輝達將全力跟上，輝達也具備設計資料中心所有要件的獨特能力。他也重申，花在輝達設備的投資支出能迅速回收報酬率，「這是當前你能投入運算基建投資的最佳投資報酬率」

輝達上季現金餘額增至348億美元，高於六個月前的259.8億美元。