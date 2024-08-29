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各國建立專屬AI模型 推動輝達晶片需求成長

中央社／ 紐約28日綜合外電報導
輝達主管今天表示，生成式人工智慧（AI）成為各大企業與各國政府關注焦點之下，許多尋求以本國語言建造AI模型的國家都看上輝達晶片，讓已經很搶手的晶片需求進一步成長。圖／路透
輝達主管今天表示，生成式人工智慧（AI）成為各大企業與各國政府關注焦點之下，許多尋求以本國語言建造AI模型的國家都看上輝達晶片，讓已經很搶手的晶片需求進一步成長。圖／路透

輝達主管今天表示，生成式人工智慧（AI）成為各大企業與各國政府關注焦點之下，許多尋求以本國語言建造AI模型的國家都看上輝達晶片，讓已經很搶手的晶片需求進一步成長。

路透社報導，儘管輝達（Nvidia）在其驅動AI（例如OpenAIChatGPT）的晶片第3季銷售成長預測，未能滿足投資人高度預期，但說公司有來自世界各地的新客戶，包括尋求擁有自己AI模型和相關硬體的政府。

輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）在財報發布後與分析師於電話會議上表示，採用自己AI應用程式和模型的國家，將在截至2025年1月的財務會計年度中，為輝達帶來約數百億美元的收入。

克瑞斯表示：「世界各國（渴望）擁有自己的生成式AI，用以融入自己的語言、文化、數據。」她並將AI專業知識與基礎設施描述為「國家當務之急」。

克瑞斯以日本產業技術綜合研究所（National Institute of Advanced Industrial Science and Technology）為例，說這個機構正在建造1台配備數千個NvidiaH200圖形處理器的AI超級電腦。

各國政府也開始將AI視為強化國家安全的措施。

市場研究暨分析機構「國際數據資訊」（IDC）電腦暨半導體分析師拉奧（Shane Rau）表示：「AI模型是根據資料進行訓練，對於政治實體—尤其是國家—來說，他們的數據是秘密，而他們的模型要能根據其獨特的政治、經濟，文化與科學需求而客製化。」

「因此，他們需要擁有自己的AI模型，和一套客製的軟硬體基礎。」

各國政府力推以當地語言建構AI平台之下，各大企業都想分得一杯羹。

國際商業機器公司（IBM）今年5月表示，沙烏地阿拉伯數據暨人工智慧管理局（Data and ArtificialIntelligence Authority）將使用IBM的AI平台Watsonx來訓練其ALLaM阿拉伯語言模型。

科技業分析機構TECHnalysis Research首席分析師歐唐納爾（Bob O'Donnell）表示，輝達除了有微軟（Microsoft）等大型雲端供應商在硬體的大筆投資，有意創建自己AI模型的國家也可將為它的圖形處理器帶來銷售成長的機會。

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