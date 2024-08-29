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亞馬遜衛星上網 在紐西蘭買到地 電信設備將進駐

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
亞馬遜（Amazon）「柯伊伯計畫」（Project Kuiper）的電腦示意圖。 美聯社
亞馬遜（Amazon）「柯伊伯計畫」（Project Kuiper）的電腦示意圖。 美聯社

美國科技巨人亞馬遜（Amazon）已獲同意，可以買下在紐西蘭的一小塊土地，用來安置發展衛星網際網路所需的電信設備。

紐西蘭位於威靈頓的外國投資辦公室今（29）日說，亞馬遜將在購得的土地上將安裝並營運電信設備。購地是在上月被核准，面積500平方公尺，地點不揭露。

亞馬遜的「柯伊伯計畫」（Project Kuiper）目標要在低軌道放入逾3,000顆衛星，提供寬頻網際網路通訊，與馬斯克的「星鏈」（Starlink）競爭。「柯伊伯計畫」預定今年年底以前發射第一顆衛星上太空，計劃2025年展開第一波用戶測試，同年稍後寄望可以商轉正式提供服務。

外國投資辦公室指出，亞馬遜已經在紐西蘭當地設立柯伊伯紐西蘭公司，來負責紐西蘭本地營運，新購土地上的設備，就是要用來為紐西蘭客戶提供寬頻上網服務。

紐西蘭 衛星 馬斯克

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