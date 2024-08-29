亞馬遜衛星上網 在紐西蘭買到地 電信設備將進駐
美國科技巨人亞馬遜（Amazon）已獲同意，可以買下在紐西蘭的一小塊土地，用來安置發展衛星網際網路所需的電信設備。
紐西蘭位於威靈頓的外國投資辦公室今（29）日說，亞馬遜將在購得的土地上將安裝並營運電信設備。購地是在上月被核准，面積500平方公尺，地點不揭露。
亞馬遜的「柯伊伯計畫」（Project Kuiper）目標要在低軌道放入逾3,000顆衛星，提供寬頻網際網路通訊，與馬斯克的「星鏈」（Starlink）競爭。「柯伊伯計畫」預定今年年底以前發射第一顆衛星上太空，計劃2025年展開第一波用戶測試，同年稍後寄望可以商轉正式提供服務。
外國投資辦公室指出，亞馬遜已經在紐西蘭當地設立柯伊伯紐西蘭公司，來負責紐西蘭本地營運，新購土地上的設備，就是要用來為紐西蘭客戶提供寬頻上網服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言