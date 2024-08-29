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Yelp再提反壟斷訴訟 控Google霸佔龍頭

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

美國法院本月才判決Google違法壟斷，成為全球搜尋引擎的龍頭。美國網路搜尋引擎業者Yelp再對Google發起訴訟，認為該企業涉嫌壟斷，導致本土的搜尋引擎業者無法取得流量。

跨國企業「Yelp」開發「Yelp.com」網站和app，讓用戶對餐廳、牙醫與酒吧等場所進行評價。該企業已指控Google 涉及「旨在壟斷當地搜尋服務和當地搜尋廣告市場的反競爭行為。」

地方搜尋引擎提告

CNN》報導，Yelp共同創辦人斯托佩爾曼表示，Google既壟斷一般搜尋引擎，同時作為管理者也偏袒自身的搜尋結果，相當於球員兼裁判，破壞了其他搜尋業者的競爭力，更減少消費者與廣告商的選擇。

Yelp更宣稱，Yelp此前曾拒絕Google的收購，導致該企業多年來一直阻礙Yelp透過Google的搜索平台接觸消費者，並訴求對Google採取禁令、賠償、律師費與違反反壟斷的判決。

Google積極辯護

Google 發言人日前聲明中反駁，「Yelp 的指控並非新鮮事，類似的指控多年前已被聯邦貿易委員會駁回」，至於 Yelp 所提到的其他部分， Google 將積極辯護，對抗 Yelp 毫無根據的指控。

然而，這並非Google第一次受到反壟斷的控訴，《路透社》報導，美國法院8月已判決Google違反反托拉斯法，每年斥資數百億美元違法壟斷，成為全球預設搜尋引擎。當時Google控制大約90%網路搜尋市場，尤其智慧型手機搜尋引擎市占率更達95%。

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Google 廣告 搜尋引擎 美國

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