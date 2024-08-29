不滿美國干預外交 宏都拉斯終止引渡條約

宏都拉斯今天表示，將終止與美國一項用於監禁毒販的引渡條約，並指責華府干涉宏都拉斯與委內瑞拉之間的關係。

法新社報導，宏都拉斯總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）在社群平台X上表示：「美國的介入與干預主義，以及意圖透過美國大使館和其他代表來操控宏都拉斯的政治，這是無法容忍的。」她已命令外交部處理終止此條約事宜。

卡斯楚政府是委內瑞拉的堅定盟友。而自從委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）當選連任引發爭議後，委內瑞拉面臨來自華府和其他國家的壓力。

卡斯楚表示，她已責成外交部長雷依納（EnriqueReina）「譴責」這項與美國的引渡條約。

卡斯楚宣布這項消息後，宏國政府照會華府外交使團，表達終止條約的決定。雷依納在社交媒體上分享這封信函。

根據美國當局說法，這項引渡條約被認為是瓦解宏都拉斯作為「毒品國家」的重要工具；這是宏國前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）於2014年至2022年任內訂定的。

過去10年，已有50名遭控販毒的宏都拉斯人被引渡到美國，包括葉南德茲本人，他於今年6月在紐約被判處 45年徒刑。

此前，美國駐宏國大使杜古（Laura Dogu）對宏都拉斯當局與受到美國制裁的委內瑞拉國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）會晤一事表示關切。

杜古告訴媒體說，她很驚訝地看到宏都拉斯國防部長賽拉亞（Jose Manuel Zelaya）和委國軍事首長坐在一名委內瑞拉「毒販」旁邊。

雷依納指稱杜古的言論是「對宏國獨立和主權的直接威脅」。

委內瑞拉總統馬杜洛於7月28日贏得連任，但這場選舉具有爭議性，宏都拉斯是少數幾個祝賀馬杜洛勝選的拉丁美洲國家之一。