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豐田7月整體全球銷量出現六個月來首見成長

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
就豐田汽車本身而言，7月產量下降1%至804,610輛，已連續六個月下滑。路透
就豐田汽車本身而言，7月產量下降1%至804,610輛，已連續六個月下滑。路透

豐田汽車在歐洲和日本強勁需求提振下，全球銷量六個月來首見成長。

豐田汽車司公告，7月含大發汽車和日野汽車在內銷量成長0.7%，達到924,918輛，這是連五個月下滑後首見成長。全球產量增加0.6%，達到923,658輛。

豐田汽車在印度在內亞洲國家運動休旅車（SUV）需求強勁，但在美國召回Grand Highlander和Lexus TX拖累7月數字。在大陸新款在地製造的Granvia商旅車銷售強勁，仍面臨來自當地汽車製造商的激烈競爭，大多數全球汽車製造商的情況也是如此。

就豐田汽車本身而言，7月產量下降1%至804,610輛，已連續六個月下滑。其中大陸產量下降6%，泰國產量銳減13%。

颱風珊珊（Shanshan）導致豐田在日本所有工廠停產至周五，這家全球最大的汽車製造商在日本面臨的困境更加嚴峻，對本月的前景蒙上陰影。

豐田近來受到子公司多起車輛醜聞影響，6月連自己也出狀況。上個月，日本政府因某些款式認證不當首度對豐田提出糾正令，並強勁暫停出貨。

日本 美國 豐田

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