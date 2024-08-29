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巴西最高法院再出招 揚言24小時內暫封X

中央社／ 巴西利亞28日綜合外電報導
巴西最高法院大法官今天命令億萬富豪馬斯克24小時內為其社群媒體平台X在巴西指定一名法律代表，否則將面臨網站暫時停用的命運。路透
巴西最高法院大法官今天命令億萬富豪馬斯克24小時內為其社群媒體平台X在巴西指定一名法律代表，否則將面臨網站暫時停用的命運。路透

巴西最高法院大法官今天命令億萬富豪馬斯克24小時內為其社群媒體平台X在巴西指定一名法律代表，否則將面臨網站暫時停用的命運。

路透社報導，本月稍早，X已針對它們口中巴西最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）發布的「審查令」，宣布關閉當地業務並資遣員工。然而，巴西用戶仍能使用相關服務。

巴西最高法院在自己X帳號發布法官意見書的螢幕截圖，並標註馬斯克（Elon Musk）與X全球政府事務部門（Global Government Affairs）帳號。

X沒有立即回覆於辦公時間以外所發出的置評請求。

莫瑞斯在意見書中表示，巴西規範網路事務的法規講明，不尊重巴西法律或不保障個資的企業，有可能面臨商業活動遭暫時中止。

X 巴西 馬斯克

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