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英特爾可望獲高額補貼卻要大裁員 美參議員要求解釋

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統拜登（中）今年3月到英特爾亞利桑那州Ocotillo廠區參觀，英特爾執行長基辛格（左）與工廠經理葛林陪同解說。 美聯社
美國總統拜登（中）今年3月到英特爾亞利桑那州Ocotillo廠區參觀，英特爾執行長基辛格（左）與工廠經理葛林陪同解說。 美聯社

美國共和黨參議員史考特（Rick Scott）周三要求英特爾（Intel）執行長基辛格提供更多細節，說明為何英特爾可望獲得近200億美元的補貼和貸款，提高晶片產量的情況下，仍計劃裁員1.5萬人。

根據路透看到的一封信，史考特質疑美國商務部計劃要提供的獎勵，「不具備真正的衡量標準，以保護納稅人的錢不會流向那些不能達到美國製造、創造就業等高標準的公司」。

商務部在5月宣布了一項初步協議，將對英特爾提供85億美元的補貼和上看110億美元的貸款，外加25%的投資稅負抵減。這些晶片製造獎勵措施尚未最終敲定。

路透查證相關消息時，商務部拒絕發表評論，英特爾沒有立即回應置評請求。

商務部5月發表預定要給英特爾的補助時表示，政府的資金將支持亞利桑那州、新墨西哥州、俄亥俄州和奧勒岡州的設廠方案，創造1萬多個製造業工作機會和近2萬個建築業工作機會。

英特爾本月初宣布，將在2025年削減100億美元的成本，準備裁員15%以上、約1.5萬人，其中大部分將在今年完成。基辛格當時說，英特爾的員工人數比2020年增加了10%，但2020年的公司營收還比2023年高出240億美元，他需要減少總部的人員，增加在現場為客戶提供支持的人員。

史考特要求英特爾詳細說明有多少美國員工將失去工作，以及裁員是否會影響英特爾的半導體製造投資計劃。他質問：「英特爾裁員能達到什麼效果？為什麼美國納稅人數以十億美元計的投資還是不能避免裁員？」

半導體 美國

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