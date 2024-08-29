韓國鋰電池廠惡火 執行長涉違反產業安全法被捕

韓國一間鋰電池工廠6月發生火災釀23死，是韓國近年最致命工業事故之一。法官今天表示，法院以涉嫌違反「產業安全法」簽發對公司執行長的逮捕令後，這名執行長已被逮捕。

路透社報導，鋰電池製造商ARICELL執行長樸淳瓘（Park Soon-kwan, 音譯）在事發後曾致歉，但表示公司已遵循所有必需的安全預防措施和提供員工訓練。ARICELL是鋰亞硫酰氯電池製造商，股權主要由韓國公司S-Connect持有。

一名公共事務法官透過電話表示，對電池廠所在地華城市（Hwaseong）擁有管轄權的水原地方法院（Suwon District Court），考量到對樸淳瓘的指控嚴重性，昨晚批准對他拘留令。

她說，法院也批准了對在工廠任職主管的樸淳瓘兒子的拘留令。目前未能聯繫到樸淳瓘律師置評。

電視畫面顯示，樸淳瓘昨天到法庭出席聽證會，並未回覆記者對指控的提問，但說著：「對不起。」

警方23日公布這起火災的調查結果，報告指出，為追趕交件期限，且未採取行動解決所生產電池的危險品質缺陷，導致惡火發生。

而根據警方與勞動部官員，ARICELL為消化積壓訂單僱用臨時工，但他們沒有接受正確的安全及緊急逃生訓練，才造成死傷人數眾多。