那指期和亞洲晶片股大跌 輝達展望不夠耀眼打擊AI熱

美國那斯達克期指和亞洲半導體類股周四下挫，輝達（NVIDIA）展望不夠耀眼，澆熄投資人對人工智慧（AI）的信心。

輝達盤後公布財報後股價多達8%，市值蒸發逾1,800億美元，其他AI股市值也減少約1,000億美元。那斯達克100指數期貨下跌0.8%。

輝達預測本季毛利率可能低於市場預期，而營收符合預期。

博通（Broadcom） 和超微（AMD）盤後分別下跌約2%。微軟和亞馬遜各下跌近1%。

輝達的亞洲供應商中，SK海力士股價下跌最多達6.8%，愛德萬測試（Advantest）下跌3.6%，台積電也下跌2.8%。彭博亞太半導體指數跌2.7%，今年的漲幅縮減至約22%。

輝達展望告可能加劇對AI過熱的疑慮，導致進一步獲利了結，但分析師普遍仍對輝達的前景持正面態度。

Tribeca Investment Partners 基金經理人Jun Bei Liu 說：「輝達業績表現良好，但股價因對明年期望極高而下跌」。不過，她也說，輝達股價降溫「提供買進的機會，因為長期結構性成長仍然完好」。