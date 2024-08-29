颱風珊珊襲日 豐田汽車全日本14廠續停工至8/30

受到今年第10號颱風珊珊侵襲日本影響，日本豐田汽車今天宣布，已停工的日本全境14處工廠共28條生產線，將繼續停工到8月30日。

珊珊今天上午登陸日本九州，已知造成41人受傷、1人失聯及房屋受損等災情。在交通部分，日本幾間航空公司總計取消超過438個航班；九州新幹線今天也全線停駛。

日本經濟新聞報導，豐田汽車昨天宣布，受到珊珊逼近影響，暫停日本全境14處工廠共28條生產線，規劃從昨天傍晚起停工到今天上午。

豐田汽車今天進一步宣布，全境14處工廠將延長停工到8月30日。至於9月2日以後的產線狀況，將待8月30日傍晚再做決定。

豐田方面表示，暫停產線考量到社內外相關人員與從業人員的安全，及隨著颱風影響物流可能發生的零件短缺等問題。

豐田集團旗下日野汽車羽村工廠部分產線今天上午維持運作，但之後也將停工。這是豐田繼2023年8月發生下訂系統故障後，再度暫停日本境內所有工廠的產線。