惠普下修全年獲利財測 股價盤後一度大跌5%

電腦大廠惠普（HP）周三（28日）縮小全年獲利預估值的區間，等於下修了高端值，因為印表機部門業績持續下滑。下修後的數字雖符合市場估計，但股價在盤後一度大跌5%。

惠普先前預測全年每股盈餘將介於3.3美元至3.6美元，周三調整為介於3.35美元至3.45美元；彭博資訊訪調分析師的共識是3.45美元。自由現金流方面，全年預期仍可在31億美元至36億美元之間，市場預估值為31.4億美元。

其實惠普上季出現兩年來首見的營收成長，這代表公司終於熬過個人電腦（PC）長期的需求低迷，無奈宣布全年獲利下修吸引市場更多注意。

上季淨營收年增2.4%至135.2億美元，優於市場預期的133.7億美元，且是近兩年來首見的年比成長。個人電腦部門的營收年增4.9%至93.7億美元，優於預期的91.5億美元。

執行長羅爾斯（Enrique Lores）表示，營收成長主要由企業顧客的PC銷售帶動。許多企業顧客的PC設備老舊，加上微軟的Window 10將會停止技術支援，幫助了設備更新的市場需求。一般消費者的PC銷售則是減少1%，減幅低於分析師預期。

不過印表機部門營收年減2.8%至41.4億美元，不如市場預期的42.5億美元，衰減程度更大。雖然印表機部門營收金額沒有PC部門多，但印表機的利潤較高，對公司的獲利貢獻影響大。

PC市場過去兩年歷經了歷史性的衰退，因為許多消費者、學校和企業在新冠疫情爆發初期，購買了筆電。今年才真正開始看到等待許久的買氣回籠。產業分析公司IDC在7月時表示，今年第2季PC市場出貨量增加3%。

搭上AI熱潮，惠普和戴爾（Dell）等PC同業，新推出整合AI功能、通稱「AI PC」的筆電與桌機。羅爾斯說，AI PC看到「良好動能」，但目前在公司整體營運的占比仍小。

惠普上季調整後的每股盈餘為0.83美元，不如去年同期以及分析師預期的0.86美元。惠普表示，本季調整後的每股盈餘估為0.89～0.99美元，分析師估計0.95美元。

羅爾斯強調：「我們持續聚焦於策略計畫之上，將能夠帶動長期獲利成長的業務列為優先，同時因應變動的環境，採取決定性的行動。」

惠普規劃增加買回庫藏股至總額100億美元。

惠普股價周三正常交易時段收盤下跌2.36%，報34.76美元。