Nvidia財報為什麼導致盤後股價大跌 五要點一次看
AI晶片大廠輝達（Nvidia）周三公布財報。五大要點整理如下：
1、營收獲利輕鬆超預期，因資料中心銷售額翻倍創下新高
在資料中心業務的銷售額年增154%的助力下，Nvidia的營收持續飆升，較去年同期增長122%，獲利也增加逾一倍。財務長柯蕾絲表示，約45%的資料中心銷售額來自雲端服務供應商，消費者、網路和企業公司的客戶占資料中心銷售額的一半。
2、本季營收展望大致符合預期，但讓最看多的投資人失望
第3季營收入預計是325億美元，加減2%，優於分析師平均預期的319億美元，但不及最高期待值379億美元。股價在盤後交易應聲重挫。
3、承認Blackwell設計和生產問題，但第4季將有大貢獻
Nvidia正設法提高生產良率。黃仁勳預期Blackwell平台可能會成為Nvidia的史上「最成功產品」，「完全改變這個產業的遊戲規則」。柯蕾絲說，第4季產能提升後，銷售額可達數十億美元，且Blackwell需求遠高於供應的情況預計持續到明年。分析師想要有關Blackwell出貨的更多細節，但沒有拿到。Nvidia盤後股價雖一度回升但仍下跌近7%。
4、Blackwell前一代晶片Hopper的需求維持強勁
被問及Hopper的需求時，黃仁勳表示需求仍然強勁，因為Nvidia的許多客戶「等不起」新的AI晶片。
5、黃仁勳對AI應用的未來仍堅定抱持樂觀態度
他認為Nvidia正處於推動全球資料中心升級設備的起步階段。他接受彭博電視專訪時表示，供應將逐季改善，明年會比2024年好很多，整體來說，明年會很棒。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言