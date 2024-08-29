Nvidia財報為什麼導致盤後股價大跌 五要點一次看

AI晶片大廠輝達（Nvidia）周三公布財報。五大要點整理如下：

1、營收獲利輕鬆超預期，因資料中心銷售額翻倍創下新高

在資料中心業務的銷售額年增154%的助力下，Nvidia的營收持續飆升，較去年同期增長122%，獲利也增加逾一倍。財務長柯蕾絲表示，約45%的資料中心銷售額來自雲端服務供應商，消費者、網路和企業公司的客戶占資料中心銷售額的一半。

2、本季營收展望大致符合預期，但讓最看多的投資人失望

第3季營收入預計是325億美元，加減2%，優於分析師平均預期的319億美元，但不及最高期待值379億美元。股價在盤後交易應聲重挫。

3、承認Blackwell設計和生產問題，但第4季將有大貢獻

Nvidia正設法提高生產良率。黃仁勳預期Blackwell平台可能會成為Nvidia的史上「最成功產品」，「完全改變這個產業的遊戲規則」。柯蕾絲說，第4季產能提升後，銷售額可達數十億美元，且Blackwell需求遠高於供應的情況預計持續到明年。分析師想要有關Blackwell出貨的更多細節，但沒有拿到。Nvidia盤後股價雖一度回升但仍下跌近7%。

4、Blackwell前一代晶片Hopper的需求維持強勁

被問及Hopper的需求時，黃仁勳表示需求仍然強勁，因為Nvidia的許多客戶「等不起」新的AI晶片。

5、黃仁勳對AI應用的未來仍堅定抱持樂觀態度

他認為Nvidia正處於推動全球資料中心升級設備的起步階段。他接受彭博電視專訪時表示，供應將逐季改善，明年會比2024年好很多，整體來說，明年會很棒。