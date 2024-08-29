「輝達日」受關注 紐約投資人齊聚酒吧看財報

「輝達公布財報到底有多瘋？」紐約曼哈頓一間酒吧今天舉行輝達財報收看派對，不少散戶到場，現場雖然沒有人自稱因持有輝達股票而財富自由，但資料顯示，輝達的3成股票由散戶或小股東持有，確實較有「平民味」。

位於紐約曼哈頓中城的一間酒吧，平日電視螢幕播放運動賽事，是紐約人下班後紓壓的去處。不過28日下午4時，不到下班時間，酒吧出現不少拿著筆電和相機，與平日客人打扮顯然不相同的客群，電視螢幕轉為CNBC與彭博（Bloomberg）財經頻道，客人談的是某家上市公司的股價。

下午4時美股收盤後，CNBC頻道之後出現倒數計時，等待人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（Nvidia）公布第2季財報，結果優於市場預期，不過市場對於輝達期待過高，加上過去2年漲幅驚人，盤後交易下跌2%後持續走低，酒吧裡傳出陣陣噓聲。

倒數完畢後，客人們輕鬆交談持股經歷，有人說輝達沒得再漲，也有人認為之前分拆後成長空間仍在，有人認為絢爛後將回歸平淡。不過眾所矚目的答案已經揭曉，之後輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）與分析師舉行電話簡報會議，酒吧客人對複雜的人工智慧晶片下游業者、供應鏈、買家與未來前景預期等話題興趣不高，5時左右陸續離去。

華爾街日報（Wall Street Journal）標題稱今天是「輝達日」（Nvidia Day），這場由網紅號召於酒吧聚集收看輝達公布財報的活動，猶如美式足球與總統選舉開票轉播一般，顯示過去兩年輝達在美股的影響力，報導除了輝達外，台積電也帶上一筆，酒吧裡雖然沒人說因投資輝達或台積電而財富自由，但有人確實曾經持股，不過「早就賣了」。

輝達第2季表現不俗，第3季前景也明確，但盤後交易還是應聲下跌約7%至8%。CNBC報導，這就是輝達的「晶片人生」，乘著人工智慧的榮景，一路攀升到3兆美元的巨型企業，2022年底至今股價狂升近9倍，超越任何上市公司，還可以和蘋果（Apple）爭龍頭地位。

相較於紐約股市股價高不可攀的業者，輝達確實較有「平民味」，財經資訊業者FactSet的資料指出，約3成輝達股票由小股東持有，散戶如果長抱，可以提早退休、安排旅遊、還債，甚至購屋。

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