提前為巴菲特94歲生日送上大禮 ！波克夏市值破1兆美元

「股神」巴菲特本周五（30日）要過94歲生日，周三提前收到生日大禮，他的波克夏公司28日收盤時，市值首次突破1兆美元，成為美國第八家、全球第九家市值跨越過1兆美元門檻的企業。

巴隆周刊說，這是對巴菲特領導波克夏近60年的回報，巴菲特是在1965年時取得波克夏的控制權，當時波克夏的市值大約2,500萬美元。

波克夏A股周三收盤上漲0.8%，報696,502美元；B股收漲0.9%，報464.59美元。巴菲特接掌波克夏時，股價在20美元左右。

波克夏股價近來維持上漲格局，周三也沒有受到標普500指數下跌0.6%的影響，仍然繼續向上。今年到目前，波克夏股價已上漲28%，表現比標普500指數勝出大約10個百分點。

巴菲特在波克夏的持股比率約15%，現在價值1,450億美元。

波克夏現在是美國1兆美元市值俱樂部七位成員當中，唯一不是科技公司的，其他六家是：蘋果、微軟、輝達、Alphabet、Meta Platforms、亞馬遜。所謂美股科技七雄之一的電動車大廠特斯拉（Tesla），市值曾經超過1兆美元，現因股價下滑跌出俱樂部之外。以全球計，沙烏地阿拉伯國家石油公司市值超過1兆美元。

巴菲特經營波克夏一直避免舉債，發行的股數非常少，主要是靠保持獲利再加上聰明的業務、投資決策所創造出來的整合效益。巴菲特也鍾愛能令人睡得安穩的現金，波克夏現在持有的現金近3,000億美元，是創紀錄水準。

波克夏1965年時在外流通股數約110萬股，現今若將B股換算為等值A股，等於A股在外流通股數約140萬股。也就是說，經過將近60年，波克夏流通在外的股數僅成長30%，而市值由不到2,500萬美元增加到1兆美元。

巴菲特和許多執行長不同，他討厭發行新股，認為波克夏的每一股都珍貴。

波克夏擁有私人飛機公司NetJets，但巴菲特的生活較像寬裕的美國人而不是超級富豪。他一直住在1950年代後期在奧瑪哈買的老房子裡，沒有第二戶住宅，沒有遊艇或其他昂貴的玩具。

幾年前，HBO製造了巴菲特的一部紀錄片。影片中，他到奧瑪哈波克夏辦公室上班的每個早上，都買麥當勞早餐配可口可樂吃。他說，自己的飲食習性像個六歲小孩，喜歡丁骨牛排、炸薯餅、香草冰淇淋以及許多可口可樂。波克夏長期持有可口可樂股票。

巴隆周刊副總編輯Andrew Bary在報導中提到，儘管巴菲特沒有要退休的跡象，但畢竟他已高齡94歲，可能未來幾年內就要交棒。Bary認為，波克夏股價近來的上漲並讓公司市值突破1兆美元，是對巴菲特成就的肯定，也代表對波克夏能夠在「後巴菲特時代」保持獲利力量，樂觀看待。