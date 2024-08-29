Nvidia財測令人失望但程度不嚴重？股市將因一理由邁入全新牛市

AI晶片大廠輝達（Nvidia）周三發布財報，營收展望不如最樂觀預期，股價下挫。巴隆周刊（Barron's）評論，英雄終究會跌倒，但值得慶幸的是，股市能承受得住打擊。

投資人希望Nvidia財報能透露明確訊息，得知AI產業是否仍具生命力或者走向末路。但結果有些混亂。該公司第2季獲利超越市場預期，銷售額突破300億美元，但第3季財測為325億美元，加減2%，不是會叫人想放鞭炮的爆發性數字。

投資人失望不及預期

股市是衡量數字是否 「令人失望 」的最佳指標，Nvidia股價在盤後下跌超過6%，因此很容易說Nvidia未達預期目標。唯一的問題是：選擇權市場的預期是漲跌幅達到10%，這表明財報並沒有給市場帶來預期中那麼大的驚喜或失望。

投資人最終難免會感到失望。儘管Nvidia的營數和獲利均成長超過一倍，但無論多麼強大的企業都不可能永遠翻倍成長。不過，Todd Market Forecast的編輯Stephen Todd表示：「表現超乎期待的程度顯然不如原先預期。不過，在我們看來也沒那麼嚴重。」

但大家對股市的理解可能需要調整。首先，Nvidia的獲利並不像投資人想像的那麼能影響市場。事實上，Nvidia過去的八份財報，僅有四次，標普500指數和該股在公布隔天的走勢相同。2022年8月公布財報後，Nvidia上漲4%，但標普500指數下跌3.4%。諷刺的是，Nvidia與標普500指數有四分之三的時間是在財報公布的前一天，朝相同方向移動，這顯示實際數據的意義不如事前的猜測。

Nvidia影響力不如前

更重要的是，Nvidia對市場的影響力似不如過往。

根據彭博資訊數據，該股與標普500指數的相關性最近攀升至 去年以來最高的0.658（相關度為1表示兩種資產的移動完全同步，-1表示兩種資產的移動完全反向）。不過，這仍遠低於2022年初的0.851。相關性不是因果關係，但這確實顯示標普500指數對Nvidia的敏感度不如兩年前。

股市甚至可能不需要Nvidia和AI交易就能進一步上漲。

Glenmede策略師Jason Pride和Michael Reynolds表示，Nvidia是「美股七雄」裡最後發布財報的公司，七雄獲利的年增率為34%左右，標普500指數其餘股票的獲利年增率約6%，而兩者差距將在下一季縮小，到2024年第4季，兩者成長率應該都在十位數的中段。小型股的表現甚至可能更好。

兩位策略師寫道：「預計在2025年底前的六季，每一季的小型股獲利都會優於大型股。展望未來，大型公司以外中小型公司可能繳出更亮麗的獲利，有利於小型公司股價表現。」

全新牛市就快開始了

這是有道理的，因為聯準會看來終於要開始降息了，這應該會造就一個很不一樣的投資環境，截然不同於標普500指數自2022年10月觸底以來的環境，足以讓人覺得像一個新的牛市，儘管美股正式步入牛市已經近兩年了。

撰寫Paulsen Perspective時事通訊的獨立策略師Jim Paulsen指出，牛市的起點通常是聯準會在經濟衰退接近尾聲開始降息之時，通常能促成信心改善以及股市廣泛上漲。這一輪牛市與典型的牛市不同。聯準會在通膨下降、經濟成長放緩的情況下持續升息，僅少數股票（即七雄）上漲，大多數其他股票都滯後，是戰後歷史上最狹窄的牛市之一。

Paulsen說，「壞消息是，聯準會政策創造出了一個相當不足取的牛市。好消息是，聯準會似乎終於接近要採取貨幣政策，這是新牛市開始時的特徵」。有或沒有Nvidia助力都可以。