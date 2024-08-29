群益投顧：貨幣政策確定轉向 漲勢擴散至科技以外族群

群益投顧發布9月財富管理月報指出，美元指數則因Fed即將大幅降息而呈弱勢震盪，此一趨勢有利台、韓及印度等新興市場股市。日股受惠於日本經濟擺脫通縮、美中大國對抗，及JPX推動公司治理改革有助評價提升，維持偏多看法不變。債市方面，隨著降息周期即將展開，建議投資人可以將資金逐漸轉向中長期公債，以賺取後續資本利得。

8月初公布美國7月失業率觸發薩姆規則，衰退交易席捲而來，造成國際股市重挫。所幸，後續相繼公布的經濟數據包括PPI、CPI均呈降溫，且零售銷售依舊強勁，軟著陸的市場預期再度抬頭，股市迅速回彈，美股甚至逼近前高。

美國聯準會(Fed)主席Powell於8月23日在Jackson Hole全球央行年會演說指出：「通膨上升的風險已減少，而就業方面的下行風險卻增加了。政策需要調整的時機已到，未來利率的調整方向明確，節奏將取決於最新數據、前景變化以及風險平衡。」該說法宣告美國貨幣政策確定轉向並可望於9月18日開啟降息循環。

由於Powell同時表示，Fed 不樂見就業市場進一步降溫，希望阻止就業市場進一步惡化，後續就業數據將主導降息速度及幅度，而美國經濟在Fed護航之下，即便出現衰退，時間將為短暫且幅度受控，美股多頭仍可延續且此前科技類股獨漲的情勢將擴散至科技以外族群，降息受惠類股包括銀行、地產及其他中小型股等。