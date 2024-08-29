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黃仁勳：Blackwell晶片將有大量供應 會貢獻第4季營收

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，新晶片產品Blackwell將有大量大量的供應，而且將能夠提升產能。美聯社
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，新晶片產品Blackwell將有大量大量的供應，而且將能夠提升產能。美聯社

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳希望化解外界對該公司新晶片產品Blackwell的相關疑慮，表示在製造動能提升後，供應將會大量而充足。

黃仁勳周三（28日）接受彭博電視專訪時表示：「我們將有大量大量的供應，而且我們將能夠提升產能。」他說，晶片樣本現在已經送抵全世界，輝達已經展開量產。

輝達是在今年初發表Blackwell晶片，但這款晶片的可供貨性現在成為輝達投資人和分析師的關注焦點。Blackwell晶片是輝達當前AI加速器產品Hopper晶片的後繼產品，備受市場關注，而Hopper先前已經帶動輝達營收和股價飆高。不過，先前有報導傳出Blackwell面臨生產挑戰，引發延後出貨的疑慮。

稍早，輝達已揭露必須修改部分製造流程。儘管必須進行調整，但輝達預期來自Blackwell以數十億美元計的營收將為截至明年1月止的第4季度做出貢獻。

黃仁勳在輝達周三舉行的財報上討論了Blackwell晶片的議題，在場的分析師希望黃仁勳談到更多有關Blackwell營收的細節。由於黃仁勳不願詳述，導致輝達股價在周三收盤後重挫超過7%，儘管輝達整體上季財報和本季營收展望都高於分析師預期。

在財報公布前，分析師曾表示擔心Blackwell的問題可能會拖累輝達的快速成長，甚至減緩AI的擴散發展。。

黃仁勳在接受彭博電視訪問時表示，他認為他對Blackwell的展望已經夠清晰了，「Blackwell的功能很棒」。

除了Blackwell將為第4季度帶來營收貢獻外，黃仁勳還表示，「我們同樣將有個很棒的明年」。

投資人

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