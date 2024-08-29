快訊

整理包／柯文哲黑料連環爆！假帳疑雲到千萬商辦 近期爭議一次看

珊珊颱風登陸鹿兒島縣！陸空交通受阻 九州新幹線全天停駛

高雄傳情殺命案！49歲女陳屍旅館浴缸 男友逃新竹落網畫面曝

輝達財報熱如金融超級盃 黃仁勳影響力勝聯準會主席

中央社／ 紐約28日專電
Nvidia執行長黃仁勳。美聯社
Nvidia執行長黃仁勳。美聯社

美國媒體今天焦點集中在人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）公布第2季財報，各界屏息以待。美國媒體指出，輝達掀起的晶片熱如同金融界的「超級盃」，執行長黃仁勳的談話比聯準會主席鮑爾談利率政策還要有影響力。

輝達今天在美股收市後公布第2季財報，營收為300.4億美元（約新台幣9553.4億元），超出市場預期的287億美元，並預估第3季營收為320.5億美元，高於市場預期的317億美元。輝達表現亮眼，但相較前半年的驚人漲幅，投資人關注人工智慧相關類股全年表現已過熱，輝達盤後交易下跌最多達8％。

輝達在AI熱潮中，今年首季財報表現超越分析師預期，在華爾街形成「輝達瘋」，股價曾超過微軟（Microsoft）與蘋果（Apple），登頂成為全球市值最高的企業。上市公司每季公布財報，讓投資人與大眾了解營運狀況本為常態，但美股重磅大咖輝達公布財報，如今猶如金融界與科技界盛事。

華爾街日報（Wall Street Journal）用「金融界的超級盃」形容輝達在28日公布財報的市場期待盛況，少有企業能夠創造像輝達那樣的粉絲團。輝達已經成為人工智慧瘋下「文化現象」的象徵，不僅是打造許多新的百萬富翁，券商還多了新客戶，投資人每天看盤交易。

國際金融服務供應商貝雅（Baird）的總經理安托內利（Michael Antonelli）表示，許多人把整個美股都放在輝達的肩膀上，這似乎有些荒謬。來自四面八方多家業者股票近期都漲至新高，人們似乎對晶片製造商以外的題材興趣缺缺。

華爾街日報指出，高達3000億美元投入輝達公布財報數字後的美股相關交易。市場觀察者形容，輝達執行長黃仁勳對自家財報的評論，可能比美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），下週在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）就利率政策舉行年度集會後的談話還要有影響力。

輝達是今年標普500指數（S&P 500）成分股中表現最佳的公司，今年漲幅超過100％；若由去年初算起，2023年全年漲幅超過200％。除了成為全球市值最高的企業之一，還引領市場方向，影響投資人的整體情緒。

投資人 美股 華爾街日報

延伸閱讀

Nvidia營收展望不及最樂觀預期 新型晶片生產受阻 股價盤後挫8%

就市論勢／IC設計、電源 波段操作

全球最佳大學排名出爐 這校「2學科」獲全台第一

Intel裁員、輝達延後出貨...AI好光景不再？當黃仁勳說晶片沒瑕疵 才是賣點

相關新聞

財報發布前輝達股價收跌 拖累那指跌逾1% 道瓊下跌159點

受輝達股價下跌的拖累，股市回落，投資人等待這家晶片製造商最新的獲利財報。

提前為巴菲特94歲生日送上大禮 ！波克夏市值破1兆美元

「股神」巴菲特本周五（30日）要過94歲生日，周三提前收到生日大禮，他的波克夏公司28日收盤時，市值首次突破1兆美元，成...

SpaceX獵鷹9號火箭降落失敗 美航空當局下令停飛

美國聯邦航空總署今天宣布，太空探索科技公司獵鷹9號火箭已停飛，聯邦航空總署正在調查獵鷹9號第一節推進器在最近一次發射後試...

Nvidia財測令人失望但程度不嚴重？股市將因一理由邁入全新牛市

AI晶片大廠輝達（Nvidia）周三發布財報，營收展望不如最樂觀預期，股價下挫。巴隆周刊（Barron's）評論，英雄終...

景順：美降息 創紀錄現金持有量可能不會轉向風險資產

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，預期2024年會降息兩次，每次降息1碼，2025年則將迎來更多次降息。

群益投顧：貨幣政策確定轉向 漲勢擴散至科技以外族群

群益投顧發布9月財富管理月報指出，美元指數則因Fed即將大幅降息而呈弱勢震盪，此一趨勢有利台、韓及印度等新興市場股市。日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。