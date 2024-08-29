輝達財報熱如金融超級盃 黃仁勳影響力勝聯準會主席

美國媒體今天焦點集中在人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）公布第2季財報，各界屏息以待。美國媒體指出，輝達掀起的晶片熱如同金融界的「超級盃」，執行長黃仁勳的談話比聯準會主席鮑爾談利率政策還要有影響力。

輝達今天在美股收市後公布第2季財報，營收為300.4億美元（約新台幣9553.4億元），超出市場預期的287億美元，並預估第3季營收為320.5億美元，高於市場預期的317億美元。輝達表現亮眼，但相較前半年的驚人漲幅，投資人關注人工智慧相關類股全年表現已過熱，輝達盤後交易下跌最多達8％。

輝達在AI熱潮中，今年首季財報表現超越分析師預期，在華爾街形成「輝達瘋」，股價曾超過微軟（Microsoft）與蘋果（Apple），登頂成為全球市值最高的企業。上市公司每季公布財報，讓投資人與大眾了解營運狀況本為常態，但美股重磅大咖輝達公布財報，如今猶如金融界與科技界盛事。

華爾街日報（Wall Street Journal）用「金融界的超級盃」形容輝達在28日公布財報的市場期待盛況，少有企業能夠創造像輝達那樣的粉絲團。輝達已經成為人工智慧瘋下「文化現象」的象徵，不僅是打造許多新的百萬富翁，券商還多了新客戶，投資人每天看盤交易。

國際金融服務供應商貝雅（Baird）的總經理安托內利（Michael Antonelli）表示，許多人把整個美股都放在輝達的肩膀上，這似乎有些荒謬。來自四面八方多家業者股票近期都漲至新高，人們似乎對晶片製造商以外的題材興趣缺缺。

華爾街日報指出，高達3000億美元投入輝達公布財報數字後的美股相關交易。市場觀察者形容，輝達執行長黃仁勳對自家財報的評論，可能比美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell），下週在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）就利率政策舉行年度集會後的談話還要有影響力。

輝達是今年標普500指數（S&P 500）成分股中表現最佳的公司，今年漲幅超過100％；若由去年初算起，2023年全年漲幅超過200％。除了成為全球市值最高的企業之一，還引領市場方向，影響投資人的整體情緒。