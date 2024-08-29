美元勁升 月底買盤湧入 且多項指標顯示美元超賣

美元周三（28日）對主要貨幣走升，因月底買盤和技術性因素而上漲，此前美元在近期跌勢中曾觸及一年多來最低，交易商正在等待可能決定影響聯準會降息幅度的數據。

美元指數上漲0.5%至 101.11，創6月中旬以來的最大單日漲幅。

歐元兌美元貶值0.6%，至1.1115，為8月23日以來最低。

美元兌日圓升值0.44%，報144.59日圓。

本月外匯市場出現了幾波劇烈走勢，對美國潛在衰退的擔憂和日本央行發出的鷹派訊號重挫美元，並導致其他主要貨幣急升。

對於美元周三大幅升值，市場臆測投資人正在買入美元以重新平衡投資組合。Convera全球宏觀策略師Boris Kovacevic指出，從資金流動來看，今天的美元買盤是月底慣常的資金流動，尤其是考慮到本月美元的下跌。」

東方匯理銀行G-10外匯策略主管Valentin Marinov表示，「美元能夠全面收復部分近期失地」，「最新的外匯價格走勢是對市場近期大幅變動的修正，近期的大幅變動已令美元超賣，美元兌很多G-10貨幣已進入低估區域」。

Jefferies Financial Group Inc.外匯業務全球主管Brad Bechtel也表示： 「近期多項指標顯示美元超賣，歐元/美元和英鎊/美元超買，因此這些貨幣對難免會有修正，也許這就是我們現在開始看到的情況。」

投資者在等待本周稍晚將公布的歐元區8月通膨數據，該數據可能為歐洲央行的貨幣政策路徑提供線索。

英鎊兌美元在周二觸及2022年3月以來最高後貶值0.6%，至 1.3186 美元，交易商押注英國央行在放寬貨幣政策方面將比聯準會更慢。

在數據顯示澳洲7月通膨放緩至四個月低點後，澳幣升至八個月高點，但在抑制物價上漲方面取得的總體進展令人失望。澳元兌美元紐約尾盤貶值0.2%，報0.6780美元。

加密貨幣方面，比特跌4.1%，至59,302美元，數位貨幣價格廣泛回落，鮑爾發出強烈降息訊號所帶來的最初提振作用已經消退。