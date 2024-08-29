埃及2025年將蓋中東首座綠氫摩天大樓

埃及日前宣布，2025年將透過沙烏地阿拉伯注資10億美元（約新台幣320億元），在其新行政首都建造中東北非地區（MENA）首座「綠氫動力」摩天大樓。這項計劃將使埃及在綠能發展開創新里程碑。

中東媒體「海灣商業」（Gulf Business）報導，沙烏地阿拉伯知名房地產商馬格諾公司（MagnomProperties）8月中旬表示，已投資10億美元，即將在埃及「新行政首都」的中央商業區內，開發一座50層高的辦公住宅混合摩天大樓，預計2025年動工，2030年完工。

此座塔式結構摩天大樓最大特色是，將以使用潔淨再生能源（如生質能、太陽能、風能、海洋能、水力發電，太陽光電、地熱）生產的氫氣綠能來提供電力。

供電方式是先以太陽能電池板產生25%的電力供應，其餘電力則是透過氫氣來產能，並運用「液態有機氫載體」（Liquid Organic Hydrogen Carriers，LOHC）技術將綠氫能輸送給建物使用。

埃及政府目前正積極尋求成為區域性綠色能源中心。Magnom公司認為，這項計劃案將使埃及在可持續能源發展上向前邁出重要一步。

馬格諾公司執行董事戴胡（Karim Dayhoum）說：「我們致力於完全消除對公用事業的依賴。以建造中東北非第一座『淨零碳排摩天大樓』為目標。」

根據「綠色和平」（Greenpeace）組織的定義，「淨零」意指使人為排放的溫室氣體量和人為移除的量相抵銷後等於零。

淨零碳排的核心目標是阻止地球持續升溫。

然而，淨零並不代表完全不排碳，而是以最大程度來減少人為造成的碳排放，並透過再生能源、能源轉型、廢棄物循環再利用等方式來抵銷碳排放。難以抵銷的部份，則以負碳技術（碳捕集與封存）或自然碳匯（森林碳匯和海洋吸附）等方式來抵銷排放。

此座命名為「富比世國際塔」（Forbes InternationalTower）的新開發案，由美國「富比世」（Forbes）媒體集團和芝加哥建築師史密斯（Adrian Smith）以及吉爾（Gordon Gill）共同合作開發。高塔樓除有綠能發電特點外，也將設置最先進網路安全系統、兩部超高速電梯和一個直升機停機坪。

馬格諾總部位於埃及首都開羅，隸屬沙烏地阿拉伯能源工業巨頭「拉瓦比控股公司」（RawabiHolding）。