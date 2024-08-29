國際油價連二黑 金價收跌仍守在2,500美元之上

國際油價周三（28日）收低1%，連續第二天下跌，此前美國原油庫存降幅小於預期，且市場依然擔心中國需求，然而，中東和利比亞的供應風險限制了油價的跌幅；黃金價格從上周的歷史高點附近下滑，因美元走強令該貴金屬對大多數買家來說變得更加昂貴。

油價跌逾1%

布蘭特原油10月期貨收跌90美分，跌幅1.13%，報每桶78.65美元。西德州原油10月期貨下跌1.01美元，跌幅1.34%，報74.52美元。

周二，布蘭特原油和西德州原油期貨價格分別下跌超過2%，此前三天上漲7%，布蘭特原油達到81美元，美國原油達到77美元。

美國能源資訊局的數據顯示，上周美國原油庫存減少84.6萬桶，至4.252億桶，低於路透調查中分析師預期的減少230萬桶。本周煉油活動有所增加。

Kpler首席石油分析師Matt Smith說：「如果煉油廠的開工率真的如此強勁，達到六周來的最高水準，那麼原油庫存下降得如此之少就有點令人驚訝了。」

對中國需求的擔憂也繼續拖累油價，因為最近的數據顯示中國經濟陷入困境，煉油廠對石油的需求放緩。

利比亞石油產量的潛在損失以及以色列-加薩衝突可能擴大到包括伊朗支持的黎巴嫩真主黨武裝分子，仍然是石油市場面臨的最大風險，限制了周三的油價跌幅。

在利比亞方面，由於對立的政府派別之間就央行和石油收入控制權的爭端仍在繼續，利比亞各地的幾個油田已經停止產出。這場爭端導致每日約120萬桶的產量面臨風險。

金價收跌

現貨黃金價格收跌0.8%，報每英兩2,504.61美元，跌幅0.8%，盤初一度跌1.1%。美國黃金期貨收低0.6%，報2,537.80美元。

美元指數攀升0.6%，匯價走升使得黃金對其他貨幣持有者而言更加昂貴。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger說：「我們看到美元走強帶來一點壓力。現在，我們正在等待進一步的訊息，以便根據通膨數據推動市場向一個或另一個方向發展。因此，我們目前看到的是報告公布前的獲利回吐盤整。」

世界黃金協會的數據顯示，上周黃金ETF出現了8公噸（約合4.03億美元）的小幅淨流入，其中以北美基金為首。

其他方面，周二的數據顯示，中國7月通過香港的黃金淨進口量增加17%，這是自3月以來的首次增加。中國是黃金消費大國，黃金需求的上升可能會支撐全球金價。

在其他貴金屬中，現貨白銀跌2.5%，報每英兩29.24美元；白金跌2.1%，報933.90美元；鈀金跌2.6%，報944.58美元。