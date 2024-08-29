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美超微延交財務年報 股價崩19% 梁見後財富已蒸發三分之二

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美超微董事長兼執行長梁見後。美超微／提供
美超微董事長兼執行長梁見後。美超微／提供

伺服器供應商美超微（Super Micro）股價周三（28日）收盤重挫19%，此前該公司表示將延後申報2024會計年度10-K年報。美超微董事長梁見後個人財富淨值單日蒸發逾8億美元，股價劇烈波動已使他的財富自今年3月時的高點損失近三分之二。

美超微在周三上午提交的文件中表示，需要更多時間來完成對其財務報告內控設計和運作有效性的評估，將延後提交截至6月30日的2024會計年度10-K年報，公司將在8月30日提交逾期申報通知。

做空機構「興登堡研究」周二才公布對美超微的做空報告，表示經調查發現，美超微的會計操作方面存在明顯的危險訊號，還有證據顯示未揭露的關聯方交易、制裁與出口管制失誤，以及客戶問題。美超微28日表示，對於被做空機構提到的財年和財季報告，沒有更新的訊息發布。

美超微股價28日盤中一度重挫近28%，創近六年來最大跌幅，收盤大跌19%，報每股443.49美元，已經遠低於3月時攀抵的每股1,188.07美元。

這對美超微和梁見後而言是一大劇烈轉折，梁見後的財富幾乎是來自他對公司的持股。根據彭博億萬富豪指數，梁見後的財富在3月時短暫衝上90億美元，當時市場對AI伺服器的強勁需求帶動美超微股價衝上歷史新高。不過，截至周三，梁見後的財富淨值已經回落至35億美元，自高點萎縮62%，使得今年增幅縮小至15億美元。

FILE PHOTO: Logos of Super Micro Computer are pictured at COMPUTEX Taipei, one of the world's largest computer and technology trade shows, in Taipei, Taiwan May 30, 2023. REUTERS/Ann Wang/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2024-08-28，數位典藏序號：20240828230840673】
FILE PHOTO: Logos of Super Micro Computer are pictured at COMPUTEX Taipei, one of the world's largest computer and technology trade shows, in Taipei, Taiwan May 30, 2023. REUTERS/Ann Wang/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2024-08-28，數位典藏序號：20240828230840673】

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