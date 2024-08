美超微延交財務年報 股價崩19% 梁見後財富已蒸發三分之二

伺服器供應商美超微(Super Micro)股價周三(28日)收盤重挫19%,此前該公司表示將延後申報2024會計年度10-K年報。美超微董事長梁見後個人財富淨值單日蒸發逾8億美元,股價劇烈波動已使他的財富自今年3月時的高點損失近三分之二。

美超微在周三上午提交的文件中表示,需要更多時間來完成對其財務報告內控設計和運作有效性的評估,將延後提交截至6月30日的2024會計年度10-K年報,公司將在8月30日提交逾期申報通知。

做空機構「興登堡研究」周二才公布對美超微的做空報告,表示經調查發現,美超微的會計操作方面存在明顯的危險訊號,還有證據顯示未揭露的關聯方交易、制裁與出口管制失誤,以及客戶問題。美超微28日表示,對於被做空機構提到的財年和財季報告,沒有更新的訊息發布。

美超微股價28日盤中一度重挫近28%,創近六年來最大跌幅,收盤大跌19%,報每股443.49美元,已經遠低於3月時攀抵的每股1,188.07美元。