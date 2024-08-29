台積電ADR下跌0.79% 較台北交易溢價12.22%
台積電ADR周三（28日）下跌0.79%，收在169.20美元，較台北交易溢價12.22%。費城半導體指數同日大跌1.83%。
周三美國股市三大指數全面下跌。道瓊工業指數下跌159.08點或0.39%，收在4,1091.42點；標普500指數下跌33.62點或0.60%，收在5,592.18點；那斯達克指數下跌198.79點，或1.12%，收在17,556.03點。
台灣加權股價指數周三上漲185.66點，收在22,370.66點，台積電上漲2.34%，收在964.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 155.36 -0.72 152.00 +2.21
中華電 CHT 124.13 +0.21 124.00 +0.11
台積電 TSM 1,081.80 -0.79 964.00 +12.22
聯電 UMC 54.98 -0.23 55.20 -0.39
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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