Nvidia營收展望不及最樂觀預期 新型晶片生產受阻 股價盤後挫8%

身處人工智慧（AI）熱潮風口浪尖的晶片製造商輝達（Nvidia）給出的營收預測不如一些最樂觀預期，引發人們對其爆炸性漲勢正在衰退的擔憂。Nvidia盤後驟跌逾8%，稍後跌幅收斂到6.3%。

該公司周三表示，第3季營收入將達約325億美元，上下浮動2%。雖然分析師平均預期為319億美元，但預期區間的高端達379億美元。調整後毛利率為75%，上下浮動50個基點，略低於市場預期的75.5%；該公司第2季毛利率為75.7%，平均預期是75.8%。

本季展望可能削弱推動Nvidia成為全球市值第二高公司的AI熱潮。這家晶片製造商是企業爭相升級資料中心以處理AI軟體的主要受益者，其銷售預測已成為支出熱潮的晴雨表。

新型晶片生產遇阻

許多客戶都在等待Nvidia的下一代AI晶片Blackwell。在發布財報之前，人們一度擔心Blackwell的設計存在問題。輝達承認在生產過程中遇到困難，表示正在進行改革以提高生產良率。

執行長黃仁勳說，「光罩的改變已經完成。沒有任何功能上的必要改變」，本季已提供Blackwell樣品給合作夥伴和客戶。他還說，預期目前這一代晶片（稱為Hopper）在未來兩季的總出貨量將會增加，而非減少，「Hopper的需求依然強勁，對Blackwell的期待也令人難以置信」。

財務長Colette Kress在電話會議中表示，預計Blackwell將在第4季帶來「數十億美元」的收入。

上季表現超出預期

在截至7月28日的第2季，Nvidia營收為300.4億美元，超過預期的287億美元。本季年成長率是122%，連續三季成長率超過200%。本季淨利從去年同期的61.8億美元，或每股25美分，成長逾一倍到166億美元，或每股 67美分。調整後每股盈餘是68美分，超越預期的64美分。

Nvidia的資料中心業務營收較去年同期大增154%到263億美元，占總銷售額的88%，也高於市場預期的251.5億美元。

在資料中心起飛之前，遊戲業務曾是Nvidia的主要重心。遊戲營收較去年同期成長16%到29億美元，超過預期的27億美元。Nvidia說，部分原因是PC遊戲卡出貨量以及遊戲主機SOC增加。Nvidia為任天堂的遊戲機提供晶片。

Nvidia也為高階繪圖設計師以及汽車和機器人製造晶片。該公司的專業視覺化業務成長20%，營收為4.54億美元。Nvidia的汽車與機器人營收為3.46億美元，高於預期的3.447億美元。

該公司還宣布批准了500億美元買進庫藏股。

市場期待愈來愈高

Nvidia超越預期的能力面臨愈來愈大的挑戰，此前每次超出預期都推動華爾街將預期調得更高。該公司連續幾季業績亮麗，但成長大多來自一小部分客戶。輝達約40%的營收來自大型資料中心的營運商，例如Alphabet旗下的谷歌和Meta Platforms。這些公司正在向AI基礎設施投入數百億美元。

雖然Meta和其他公司在本季上調了資本支出預算，但外界擔心正在建設的基礎設施規模超出當前需求。這可能會導致泡沫。黃仁勳堅稱這只是技術和經濟新時代的開始。

財報發布後，該股盤後波動劇烈，最低跌逾8%，但稍後跌幅收斂到6.55%，報117.38美元。繼2023年上漲239%之後，該股今年截至周三收盤上漲逾160.76%，漲幅超過了所有其他半導體股，是今年標普500指數表現最佳的股票。