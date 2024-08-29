美股四大指數收黑 Nvidia拖累晶片股挫跌 費半大跌1.8%

美國股市周三（28日）收跌，聚焦科技股的那斯達克和費城半導體指數挫跌逾1%，反映在輝達（Nvidia）公布財報前，投資人便開始撤出該股，也拖累晶片類股走低。

輝達已在美股收盤後公布財報，雖然預估本季營收將達到約325億美元，高於分析師平均預期，但未達一些最樂觀的預期，沒有令市場大為驚豔。輝達還表示，其備受期待的新型Blackwell晶片在生產過程中遇到困難，這拖累盤後股價重挫8%。

道瓊工業指數28日收盤下跌159.08點，跌幅0.4%，報4,1091.42點；標普500指數下跌33.62點，跌幅0.6%，報17,556.03點；那斯達克綜合指數下跌198.79點，跌幅1.1%，報17,556.03點。

費城半導體指數大跌1.83%至5,059.56點。

盤中再度交投清淡，科技股遭受打擊，標普500指數一度邁向8月5日美股崩盤以來的最嚴重下跌，不過最終收窄跌幅。有美股恐慌指數之稱的波動率指標VIX飆升至17左右。

在財報出爐前，輝達股價收跌2%，報每股125.61美元。

Carson Group首席市場策略師Ryan Detrick表示：「問題在於：這次營收展望超越預期的幅度遠小於我們此前看到的情況」，「儘管對未來的指引也有所上調，但還是不如前幾個季度的基調。這是一家了不起的公

司，收入增速仍為122%，但似乎本財報季的門檻有點太高了。」

其他晶片類股紛紛下挫，博通和超微（AMD）跌幅均超過2%。Google母公司Alphabet、微軟和亞馬遜各跌約1%。

伺服器製造商美超微（Super Micro Computer）收盤重挫19.1%，此前該公司表示截至2024會計年度10-K年報預計無法按時提交。

在標普500指數的11個產業類別指數中，有八個下跌，資訊科技類股領跌，跌幅為1.3%，其次是非必需消費品類股，跌幅為 1.05%。

投資人普遍預期聯準會將在9月會議上降低利率，聯準會主席鮑爾上周支持即將進行的政策調整，引發市場普漲。

芝商所聯準會觀測工具顯示，目前市場預期降息25個基點（1碼）的可能性為64%，降息50個基點（2碼）的可能性為37%。

周五將公布的7月個人消費支出（PCE）報告可能會提供有關聯準會可能的降息軌跡的進一步線索。

億萬富翁巴菲特的波克夏公司市值首次突破1兆美元。其B類股上漲約0.9%。