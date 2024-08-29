比特幣跌破6萬美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
比特幣價格跌破6萬美元。 路透
比特幣價格跌破6萬美元。 路透

比特幣價格28日跌破6萬美元，超過6%的跌幅寫下8月初全球市場動盪以來之最。多數加密貨幣也普遍回檔，包括市值第二大的乙太幣也大幅下跌。聯準會（Fed）主席鮑爾上周在傑克森洞的演說後所釋出的利多，看來已逐漸失去作用。

比特幣一度挫跌3,787美元，跌幅逾6%，是8月5日以來最大跌幅，在紐約早盤報59,312美元，跌幅收斂至4%，仍未回到6萬美元大關之上；乙太幣一度重挫逾7%，目前報2,442.39美元左右。

主要加密貨幣正在回吐上周Fed主席鮑爾鴿派演說後取得的漲幅。鮑爾上周五在懷俄明州傑克森洞全球央行年會上宣告降息時機已經來臨，這有望讓利率從逾20年高點回落。

IG Australia市場分析師西卡莫爾表示，許多資產基本上已經把聯準會賣權的因素考量入內，這使得比特幣跌破200天移動平均線「有些令人擔心」。

儘管資金持續流入美國的比特幣ETF，但比特幣價格仍劇烈波動，因市場擔心美國政府可能會賣出為數可觀的比特幣，這會是拖累市場的因素之一。

比特幣價格今年來上漲41%，3月時創下73,798美元歷史高點。然而接下來一段長時間後繼無力，已開始讓人懷疑比特幣漲勢能否延續。

加密貨幣 比特幣

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